Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 января 2024 года

Вестерн-сага Кевина Костнера, триллер с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн и переносы

На минувшей неделе «Парадиз» заявил даты выхода высокобюджетной вестерн-саги Кевина Костнера ГОРИЗОНТЫ в двух частях: первый фильм появится в российском прокате 27 июня, а второй – 15 августа.

Компания также перенесла триллер СПЯЩИЕ ПСЫ с Расселом Кроу и Карен Гиллан с 6 июня на 28 марта, а криминальную комедию НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ с Джозефом Гордоном-Левиттом, Химешем Пателем и Лили Джеймс – с 15 мая на 10 сентября.

«Вольга» анонсировала релиз триллера МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ. Лента с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн стартует на экранах 4 апреля.

«КарроПрокат» выпустит приключенческую фантастику ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА раньше запланированного – 29 августа вместо 24 октября. Роли в картине по сценарию Андрея Геласимова исполнили Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын и Софья Лебедева.

Хоррор ВИННИ ПУХ. КРОВЬ И МЕД 2, прокатом которого занимается «Наше кино», временно выбыл из графика. Выход проекта был запланирован на 22 февраля.

Russian World Vision заявил российскую комедию ЛЕТО. НУЛЕВЫЕ на День святого Валентина – 14 февраля. Роли в картине сыграли Тимофей Кочнев, Анастасия Цыбульская, Роман Маякин, Анна Котова и Денис Шведов.

«НМГ Кинопрокат» перенес приквел франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ – ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ – с 26 декабря на 1 января 2025 года. Сказка с Кириллом Зайцевым, Юлией Пересильд, Еленой Яковлевой и Сергеем Лавыгиным станет непосредственным участником грядущей «новогодней битвы».

TenLetters анонсировал дату выхода мультфильма ЛОНКИ – он появится в прокате 29 февраля. «ПилотКино», в свою очередь, заявил подборку итальянских короткометражек ITALIAN BEST SHORTS 7: БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ на праздничную неделю 7 марта.

«Про:взгляд» сдвинул релиз участника программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, мелодрамы ПРИРОДА ЛЮБВИ на неделю позже. Теперь картина выйдет в прокат 22 февраля.

Фото: кадр из фильма СПЯЩИЕ ПСЫ