Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 декабря 2024 года

Продолжения «Буратино», «Смерть единорога» от А24, новый фильм с Миллой Йовович и многое другое

Одной из главных новостей минувшей недели стал анонс сразу двух сиквелов БУРАТИНО. «НМГ Кинопрокат» заявил второй фильм на 1 января 2028 года, а третий – на 1 января 2029-го. Компания также поставила на 1 июня фильм ГЕРОЙЧИКИ. Помимо этого, из прокатной сетки временно исчез российский ремейк триллера ВЫШКА, его релиз был запланирован на 19 июня.

«Вольга» объявила о том, что выпустит 6 марта фэнтезийный боевик В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой, а 3 апреля – комедийное фэнтези СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА от студии А24, главные роли в котором исполнили Дженна Ортега и Пол Радд.

«Атмосфера кино» сдвинула релиз семейного фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ на две недели вперед – теперь лента дебютирует на экранах не 3-го, а 17 апреля. В свою очередь, 13 марта компания выпустит драматический триллер ОПУС с Айо Эдебири («Медведь») и Джоном Малковичем.

A-One Films поставил на 23 января драму ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ. Главные роли в новой работе Франсуа Озона исполнили Жозиан Баласко, Гарлан Эрлос и Людивин Санье.

«Кинотайм» выпустит 6 февраля казахский триллер КРОВАВАЯ ЛУНА.

Must see magic film заявила на 27 февраля австралийский мультфильм МЕМУАРЫ УЛИТКИ.

«Экспонента Фильм» поставила ленту SANTA.COM на 20 ноября.

Фото: кадр из фильма СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА