Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 ноября 2024 года

Новый фильм Пола Шредера с Ричардом Гиром, возвращение «Горизонтов» и еще один перевыпуск Миядзаки

На минувшей неделе «КарроПрокат» объявил дату выхода фильма НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ, сиквела картины 2021 года – она дебютирует в прокате 25 сентября. Историческая экшн-драма ЗЛОЙ ГОРОД переместилась на неделю позже, с 23 на 30 января. Комедия КАПИТАН КРЮК, в свою очередь, ушла с 6 на 20 февраля.

Стало известно, что кинокартина ГОРЫНЫЧ выйдет в прокат 23 октября следующего года. Дистрибьютором выступит компания «Вольга».

Global Film заявил на 6 марта ленту Пола Шредера О'КАНАДА с Ричардом Гиром, Умой Турман и Джейкоб Элорди из программы Каннского кинофестиваля. Новый хоррор Осгуда Перкинса ОБЕЗЬЯНА выйдет на неделю позже запланированного, 27 февраля.

Russian World Vision перевыпустит в прокат аниме Хаяо Миядзаки ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ – его релиз запланирован на 16 января. Помимо этого, компания поставила на 1 января драмеди РАССКАЖИ МНЕ КИНО с Беренис Бежо и Даниэлем Брюлем.

Еще один новый релиз на 1 января анонсировало «ПилотКино» – итальянскую комедию СВАДЬБА НА РОЖДЕСТВО.

«Кинологистика» заявила четыре новинки – КРИМИНАЛЬНЫЙ ШЕФ (9 января), СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. РАЗЛОМ ВРЕМЕНИ (16 января), ГАМПИ. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (13 февраля) и АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (27 февраля). Два хоррора – ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КОНДЖИАМ и СИНИСТЕР: ОБИТЕЛЬ ЗЛА, которые были заявлены на 26 декабря, ушли на 23 января и 6 февраля соответственно. Боевик ФОРСАЖ. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!, в свою очередь, выйдет раньше запланированного – уже 19 декабря, а не 16 января.

«Централ Партнершип» сдвинула релиз картины ВОЛЧОК с 22 мая на 13 ноября.

«Парадиз» поставил на 6 февраля ленту POISON. Ранее эту дату занимал боевик ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ с Джейми Фоксом и Робертом Де Ниро, который теперь переместился на 27 февраля. Стоявшая там криминальная комедия ЧОКНУТЫЕ ушла на 6 марта, сместив, в свою очередь, драму СЕМЬ ВУАЛЕЙ на 20 марта. Мультфильм ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ переехал с 23 января на 24 апреля. В график релизов также вернулось продолжение вестерна Кевина Костнера ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 2 – теперь его релиз запланирован на 3 апреля.

У World Pictures сразу пять новинок в прокатной сетке на 2025 год – ИГРА В КАЛЬМАРА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (23 января), THE HAUNTED HOTEL 2: MISS K AKA PANGGONAN WINGIT 2 (13 марта), A PLACE CALLED SILENCE (17 апреля), THE PRIESTS (15 мая) и DARK NUNS (29 мая). Фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ ушел с 5 декабря на 30 января, где ранее стоял хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН – его релиз теперь запланирован на 27 февраля. В свою очередь, фильм DOMINION OF DARKNESS был вынужден покинуть данную дату и переместиться на 1 мая. Фантастический триллер СОМНИЯ сдвинулся с 20 марта на 10 апреля. Хоррор ЗОЛУШКА: КРОВАВЫЕ ТУФЕЛЬКИ (13 февраля), в свою очередь, ушел из графика релизов.

MVK поставил на 28 декабря очередь выпуск анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО – ВЫПУСК 177. НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП.

Фото: кадр из фильма О'КАНАДА