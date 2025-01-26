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Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 января 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

26 января 2025

«Плагиатор» с Романом Евдокимовым, хоррор из программы грядущего SXSW и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила дату музыкальной комедии ПЛАГИАТОР. Лента с Романом Евдокимовым о музыканте, который находит в собственном шкафу портал в 1991 год, дебютирует на экранах 10 июля.

Yellow, Black and White поставила на 22 октября 2026 года ленту КОЛОБОК. Детали проекта пока неизвестны.

«НМГ Кинопрокат» выпустит в прокат героическую комедию ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 27 ноября. Главные роли в картине Александра Жигалкина исполнили Алексей Шевченков, Владимир Ильин, Даниил Попов, София Лопунова, Светлана Антонова и Антон Батырев.

World Pictures перетасовала свой прокатный график – сразу 14 проектов обзавелись новыми датами. В их числе – ИГРА В КАЛЬМАРА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (6 марта вместо 27 февраля), УЖАСАЮЩИЕ (13 марта вместо 3 апреля), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (27 марта вместо 13 марта), МИККИ МОНСТР (10 апреля вместо 20 марта), WOOF WOOF DADDY (10 апреля вместо 20 февраля), ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (24 апреля вместо 26 июня), КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (1 мая вместо 6 марта), ЧЕРНЫЕ СВЯЩЕННИКИ (1 мая вместо 15 мая), ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН (15 мая вместо 13 марта), СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (12 июня вместо 10 апреля), DOMINION OF DARKNESS (26 июня вместо 1 мая), THE CURSED LAND (10 июля вместо 12 июня), PEREWANGAN (24 июля вместо 10 июля) и A PLACE CALLED SILENCE (7 августа вместо 17 апреля).

«Централ Партнершип» заявила американский хоррор CLOWN IN A CORNFIELD на 5 июня. Мировая премьера проекта состоится на фестивале South by Southwest в Остине.

«Кинологистика» анонсировала даты у сразу семи своих картин: РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРЕДСМЕРТНЫЕ МУКИ (6 марта), ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (13 марта), ОДЕРЖИМАЯ. НЕЧИСТЬ ВНУТРИ (27 марта), МЫ ПОБЕДИМ! (3 апреля), КАК ПЕРЕВОСПИТАТЬ ДРАКОНА (10 апреля), ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (17 апреля) и ЖЮЛЬ И АША В СТРАНЕ ИНДЕЙЦЕВ (24 апреля).

«Экспонента Фильм» выпустит драму ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ раньше запланированного – 20 февраля. Ее прошлую дату, 6 марта, заняло драмеди БАБУШКА НА МИЛЛИОН, ранее стоявшее на 1 мая. Ленты ДЫХАНИЕ ШТОРМА и ГОРНАЯ НЕВЕСТА переместились на одну неделю раньше – теперь они выйдут 3 и 10 апреля соответственно. Фэнтези ОЧИ от студии A24 ушел с 27 февраля на 8 мая (важно отметить, что мировая дата также изменилась – головной офис принял решение о переносе после того, как режиссер Исайя Саксон лишился своего дома из-за пожаров в Лос-Анджелесе). Фильм THE OAK выйдет в прокат 26 июня, а не 3 апреля.

Две новинки заявил «Парадиз» – триллер ТОРНАДО (29 мая) и боевик THE LOST PRINCESS (5 июня) с Эриком Робертсом.

Сразу несколько свежих проектов выпустит Cinemaus Studio. Среди них КАРАГАНДА (30 января), ХЭДШОТ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ (6 февраля) и БОРЕЦ. КАЖЫМУКАН – ЧЕМПИОН МИРА (20 февраля).

Также с 30 января в избранных кинотеатрах дебютирует подростковое фэнтези ЧЕРТОВ КАМЕНЬ Арсения Гончукова. Премьера картины состоялась в рамках ММКФ.

MVK заявил на 22 февраля новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 179. СКАЗОЧНЫЕ МГНОВЕНИЯ. Компания также временно убрала из графика семейную драму ЦЕНТУРИОН. ТАНЦУЮЩИЙ ЖЕРЕБЕЦ, релиз которой был запланирован на 27 февраля.

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР

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