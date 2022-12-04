Обзор изменений графика релизов России с 28 ноября по 4 декабря

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная», анимация и фильмы ужасов

На минувшей неделе свои новинки заявила «Атмосфера кино». В частности, гендиректор компании Вадим Иванов объявил, что «Атмосфера кино» выпустит в России проекты французской студии Pathé: фильм АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ (в прокате с 14 февраля 2023 года) и дилогию ТРИ МУШКЕТЕРА (премьера в апреле и декабре 2023 года соответственно). Кроме того, проект СКАЗ ОБ ИВАНЕ РОСТКЕ встал на 20 апреля 2023 года, а анимационный фильм ЦАРЕВНЫ — на 9 марта.

Компания «НМГ Кинопрокат» убрала из графика релизов анимационный фильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ. Проект был заявлен на 29 декабря 2022 года.

Фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ кинокомпания Global Film выпустит в прокат 4 апреля 2023 года.

С 15 декабря Planeta Inform Film Distribution покажет в кинотеатрах страны документальный приключенческий фильм КАМЧАТКА: НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ, состоящий из трех историй.

Компания «Каропрокат» поставила картину СОЛНЦЕ НА ВКУС на 18 мая 2023-го, мультфильм УМКА В КИНО заявлен дистрибьютором на 12 января.

Отечественную картину ЭСКОРТНИЦА компания «Наше кино» выпустит в прокат с 8 марта 2023 года.

На 8 марта 2023-го «Кинологистика» поставила российскую комедию ИДЕАЛЬНЫЙ БРАТ. С 5 января на 16 февраля переехал приключенческий проект ЮНЫЙ ВОЖДЬ ВИННЕТУ, на 9 февраля ушел криминальный боевик ЧЕРНАЯ МЕТКА, фэнтези КАСПЕР — на 12 января 2023-го с 22 декабря 2022 года. Спортивная драма ХОККЕЙ НАВСЕГДА! стартует в прокате 19 января вместо 29 декабря.

Изменения в графике также заявила компания World Pictures: фильм ужасов БОЙСЯ ТИШИНЫ переехал с 30 марта на 2 марта, хоррор ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ — с 16 марта на 2 февраля. Проект ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ДРУГОЙ МИР стартует в прокате 18 мая вместо 13 апреля, фильм ужасов СИНИСТЕР. НАЧАЛО — 30 марта вместо 19 января. Фильм ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ прокатчик выпустит 13 апреля вместо 2 марта, а экшн ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ — 16 февраля вместо 2 февраля.