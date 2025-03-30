Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 марта 2025 года

Сиквел «Ждуна», «Верный друг» с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем, а также перевыпуск аниме Макото Синкая

На минувшей неделе «Наше кино» заявило продолжение семейной комедии ЖДУН – ленту планируется выпустить на экраны 30 апреля 2026 года. Ранее на этой дате стояла картина МАЙСКИЕ: МЕСТЬ ЕНОТОВ, но она временно выбыла из прокатной сетки. Также из графика исчез мультфильм FLEAK (3 апреля).

«Вольга» анонсировала на май релиз двух зарубежных картин – драмы ВЕРНЫЙ ДРУГ с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем (15 мая) и хоррора ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ с Салли Хокинс (29 мая).

Global Film убрал из графика релизов триллер КРУТОЙ ПОВОРОТ. Картина с Коби Смолдерс и Беном Фостером должна была выйти в прокат 24 апреля.

«Централ Партнершип» выпустит 8 мая отечественную ленту ГРУППА КРОВИ.

«СБ Фильм» заявил сразу семь новинок – КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ (24 апреля), СУДЬБА БАРАБАНЩИКА (8 мая), КТО ВЫЗЫВАЛ АНИМАТОРА? (22 мая), КОПЫ В ЗАКОНЕ (5 июня), СЛЕПОЙ МЕЧ. ОКО ЗА ОКО (19 июня), В ПЛЕНУ СТРАХА (3 июля) и ПУАНТЫ ДЛЯ МОЕЙ МАМЫ (2 октября).

Релиз мелодрамы ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО от Capella Film сдвинулся с 24 апреля на 1 мая.

«Парадиз» анонсировал на 24 июля зарубежную ленту SHAMAN. Ранее там стоял байопик ВЕЛИКАЯ ЛИЛИАН ХОЛЛ с Джессикой Лэнг, который теперь ушел на 26 июня.

«Иноекино» покажет c 1 мая на больших экранах аниме ЗА ОБЛАКАМИ Макото Синкая и Есио Судзуки. Комедийный хоррор ГАДКАЯ СЕСТРА сдвинулся на неделю позже – с 29 мая на 5 июня.

MVK выпустит 24 апреля военную драму КАРУЗА. Главные роли в картине сыграли Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев и Дмитрий Харатьян.

«Иллюзион кино» поставил на 1 января 2026 года перевыпуск альманаха Витторио Де Сики ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

«Кинотайм» заявил на 8 мая документальную ленту ОДНИМ ДЫХАНИЕМ С ПОБЕДОЙ.

7 апреля в прокат самокатом выйдет семейная комедия ГЛАВНЫЙ УЧЕНИК.

Фото: кадр из фильма ВЕРНЫЙ ДРУГ