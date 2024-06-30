Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 июня 2024 года

«Ждун» покидает «новогоднюю битву», а также другие отечественные анонсы и переносы

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» заявил дату релиза фантастической комедии ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ от режиссера МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА Александра Фомина – фильм появится в прокате 6 марта 2025 года. Производством проекта с Никитой Ефремовым занимается ID Production. Помимо этого, компания также сдвинула релиз комедии КОРЕША с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком с 18 июля на 17 октября.

«Наше кино» устроило большую перестановку в графике. Одним из главных изменений стал уход комедии ЖДУН В КИНО с новогодней даты 1 января на 20 марта 2025 года. Помимо этого, из прокатной сетки выбыли следующие отечественные проекты: ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (прошлая дата – 14 февраля 2025 года), ВОСЬМАЯ МАРТА (прошлая дата – 6 марта 2025 года), МАЙСКИЕ (прошлая дата – 1 мая 2025 года), ЧУДО-ЮДО (прошлая дата – 29 мая 2025 года) и СЫРНАЯ ИСТОРИЯ (прошлая дата – 26 июня 2025 года). Компания уже заявила на освободившиеся даты сразу несколько новинок. В их числе – ПО ЛЮБВИ (13 февраля 2025 года), ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА (6 марта 2025 года), СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (1 мая 2025 года) и ЛУКОМОРЬЕ (28 августа 2025 года). Также приключенческая семейная лента СОКРОВИЩА ГНОМОВ сдвинулась с 10 июля 2025 года на 29 мая 2025-го, а еще один семейный проект, СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ, ушел с 7 августа 2025 года на 23 октября 2025-го.

Сразу пять отечественных новинок заявил «КарроПрокат» – Я И МОЯ МАМА (17 октября), КАПИТАН КРЮК (14 ноября), ON (13 февраля 2025 года), ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ (6 марта 2025 года) и СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (20 марта 2025 года). Компания также перенесла релиз семейной фантастики ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА – теперь лента выйдет на неделю раньше, 22 августа.

«Парадиз» сдвинул часть своих картин на более поздние даты. На неделю позже заявленного переместились хоррор КУКУШКА (новая дата – 8 августа), фантастический триллер КАТАПУЛЬТА (новая дата – 5 сентября) и боевик НЕПРОБИВАЕМЫЙ (новая дата – 19 сентября). Хоррор МЕСТЬ ЗОЛУШКИ ушел с 18 июля на 12 сентября, а криминальная комедия НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ – с 24 октября на 23 августа. Два проекта задержатся до следующего года – ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ (уход с 28 ноября на 6 февраля 2026 года) и GODS COUNTRY (уход с 3 октября на 10 апреля 2025 года).

«Атмосфера кино» заявила на 12 сентября драму ВЕРА с Викторией Толстогановой. Премьера новой экранизации повести «Вам и не снилось» состоялась в прошлом году в рамках кинофестиваля «Зимний».

Russian World Vision анонсировал три новые картины – ROBIN AND THE HOODS (12 сентября), АСТРАЛ: МЕДИУМ (3 октября) и EXTINCTION (17 октября). Драма БРАТЬЯ с Матье Кассовицем переместилась с 18 июля на 15 августа, а комедия ОТПУСК НЕ ПО-ДЕТСКИ, в свою очередь, – с 8 на 1 августа. Universal Distribution сдвинула драмеди ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ с 18 июля на 1 августа. Ранее там стояло ПРОКЛЯТИЕ. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО, которое теперь переместилось на 8 августа. Байопик УЧИТЕЛЬ, ОБЕЩАВШИЙ МОРЕ также переехал на неделю позже – с 26 сентября на 3 октября.

«Централ Партнершип» выпустит хоррор ТЕБЕ НЕ УБЕЖАТЬ с Дж. К. Симмонсом 18 июля и отечественную ленту БРАТЬЯ 19 декабря. Также комедия ЗЯТЬ переехала с 5 декабря на 21 ноября.

Capella Film заявила два новых проекта – SLOTH LANE (19 сентября) и ESCAPE (19 декабря). Комедия БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ стартует в прокате на неделю позже запланированного – 5 сентября. Фильм THE WOODWALKERS переместился на 5 декабря, а его прошлую дату, 31 октября, заняла комедия PIMP MY BRIDE, ранее стоявшая на 12 декабря. В график вновь вернулся боевик с Люком Хемсвортом и Морганом Фриманом СТРЕЛОК – теперь он заявлен на 22 августа. Два релиза компании, в свою очередь, выбыли из сетки – ПРИШЕЛЬЦЫ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ (прошлая дата – 1 августа) и CONTROL ROOM (прошлая дата – 12 сентября).

«Экспонента Фильм» поменяла местами два своих проекта. Теперь ВИСЕЛИЦА. ЖЕРТВА ПРИЗРАКА и HELL HOUSE LLC ORIGINS: THE CARMICHAEL MANOR выйдут в прокат 15 августа и 10 октября соответственно.

MVK поставила на 13 июля новый, уже 171-й выпуск анимационного проекта МУЛЬТ В КИНО.

«Кинотайм» выпустит 25 июля документальную ленту «ЮНОСТЬ» – ЖУРНАЛ, УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ, а 5 сентября – драмеди Татьяны Колгановой МУХАДРАКОН, участвовавшее в недавних фестивалях «Медвежонок» и «Новое движение».

«Кинологистика» сдвинула релиз своего семейного фэнтези КАСПЕР И ПИРАТЫ с 11-го на 25 июля.

«ПилотКино» заявило на 8 августа триллер ОСТРОВ БЕССМЕРТНЫХ с Фрэнсис Фишер.

Фото: кадр из фильма ON