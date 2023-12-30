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Обзор изменений графика релизов на неделе 25-31 декабря 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

30 декабря 2023

Новая дата «Домовенка Кузи», перевыпуск классики Джима Джармуша и многое другое

На минувшей неделе семейная лента ДОМОВЕНОК КУЗЯ сменила дистрибьютора и дату выхода – вместо «Централ Партнершип» прокатом картины займется «Атмосфера кино», которая выпустит ее в Новогоднюю битву 2024 года, 19 декабря. Первоначально релиз современного прочтения детского произведения Татьяны Александровой был запланирован на 18 июля.

Компания также заявила пока еще безымянный супергеройский проект от «Кинокомпании братьев Андреасян» на 12 декабря.

A-One Films перевыпустит в прокат культовую ленту Джима Джармуша ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ с Форестом Уитакером 29 февраля. Среди новых проектов прокатчика – драма из «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля SWEET EAST (21 марта) и китайский неонуар ONLY THE RIVER FLOWS (18 апреля).

Reflexion Films анонсировала выход драмы Ивана И. Твердовского ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, получившей на кинофестивале авторского кино «Зимний» две награды – приз за лучшую мужскую роль и главный приз смотра. Лента с Еленой Трониной, Сергеей Двойниковым, Дарьей Савельевой и Светланой Камыниной выйдет в прокат 25 января.

Два проекта «Нашего кино» поменялись местами – теперь мультфильмы ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС и ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ выйдут 8 февраля и 4 апреля соответственно.

КИНО.АРТ.ПРО выпустит в прокат два культовых анимационных проекта Юрия Норштейна ЕЖИК В ТУМАНЕ И СКАЗКА СКАЗОК. Насладиться любимыми персонажами на большом экране можно будет с 21 марта.

«КарроПрокат» заявил российскую приключенческую ленту ОГНЕННЫЙ ЛИС на 23 марта.

Фото: кадр из фильма ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ САМУРАЯ

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