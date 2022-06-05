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Обзор изменений графика релизов России с 30 мая по 5 июня

Автор: Виолетта Палий

5 июня 2022

Отечественные новинки, семейные релизы и другое

Компания «Централ Партнершип» заявила на 21 июля отечественную драму АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ, на 27 октября – приключенческий боевик ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ, а на 7 июля встала мелодрама СТРАНА САША. Также 9 июня прокатчик выпустит киноверсию сериала Start ДВА ХОЛМА. Кроме того, с 1 июня на 4 августа переехал триллер ТИБРА, а с 12 мая на 16 июня – казахская военная картина ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ.

Пакет изменений заявил прокатчик «Экспонента Фильм»: триллер THE KINDRED встал на 18 августа, фильм THE UNITED WAY – на 11 августа. Также триллер ДОЛИНА ДЬЯВОЛА переехал с 18 августа на 28 июля, а фильм ужасов ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ ушел с 28 июля на 30 июня. Из графика релизов выбыли семейный проект КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (был заявлен на 21 июля) и комедийный боевик СУПЕРЧЕЛ (был заявлен на 11 августа). 

Драму БЫСТРЫЙ СЛОВАРИК ЛЮБВИ компания «Русский Репортаж» заявила на 8 сентября, а документальный проект ИСТОРИЯ КИНО: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  – на 11 августа. При этом триллер ТЕМНЫЕ ОЧКИ перенесен с 7-го на 21 июля. Дистрибьютор Russian World Vision поставил историческую драму CORSAGE на 4 августа, а отечественный семейный релиз ЗВЕЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ – на 14 июля. 

Capella Film поставила на 29 сентября комедию ПОЕХАЛИ! Кроме того, драма БОЙСЯ ТЕМНОТЫ переехала с 14 июля на 11 августа: релиз поменялся местами с триллером ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ.

Кинокомпания «Белые ночи» перенесла приключенченский проект ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА с 23 июня на 30 июня. Картину ВИРИДИАНА Луиса Бунюэля прокатчик «Иноекино» выпустит в кинотеатрах 9 июня. Компания «СБ Фильм» поставила на 28 июля и на 25 августа соответственном второй и третий выпуск «ЕРАЛАША» В КИНО!

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