Обзор изменений графика релизов России за неделю с 7 по 13 февраля

Перестановки и новинки от Megogo Distribution и ряда прокатчиков

Компания Megogo Distribution временно убрала из графика релизов боевик ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, который был заявлен на 17 марта. При этом на эту же дату встал ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ. Прокатчик поставил на 31 марта драму ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, на 8 декабря заявлено продолжение отечественной комедии ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2, а боевик НАЕМНИК переехал на три недели раньше — с 31 марта на 10 марта.

«Парадиз» заявил на 25 августа мистический триллер ON THE WING AND A PRAYER. Из графика релизов прокатчика выбыла криминальная драма ТЕД К, стоявшая 17 февраля. Также 3 марта кинокомпания выпустит прокат картину Александра Золотухина БРАТ ВО ВСЕМ. Кроме того, французская комедия ЭТОМУ БЫТЬ! переехала с 14 апреля на 12 мая, а военная драма ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ — с 21 апреля на 14 апреля.

Arna Media продолжает объявлять пакет кинотеатральных релизов: так, на 31 марта встал детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА, а на 17 марта заявлен перевыпуск мелодрамы ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

О нескольких переносах заявил «Русский репортаж»: с 21 апреля на 14 июля переехала норвежская комедия ВСЕ НЕНАВИДЯТ ЙОХАНА, анимационный фильм ГДЕ АННА ФРАНК встал на 4 апреля вместо 17 марта, триллер ДЬЯВОЛИК — на 19 мая на 14 апреля, а документальный проект РЕКИ перенесен с 12 мая на 16 июня.

Capella Film перенесла старт проката комедии МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА с 5 мая на 2 июня; также комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ переехала с 2 июня на 7 июля.

Фильм ужасов СКРЕЖЕТ компания Russian World Vision перенесла с 31 марта на 7 апреля. «Наше кино» изменило дату старта отечественного мультфильма ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ с 11 августа на 1 сентября. Неигровой фильм РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ «Центр документального кино» выпустит в прокат 24 февраля. Также 23 февраля на широкие экраны выйдет военный фильм ОГНЕННАЯ ДУГА.