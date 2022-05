Обзор изменений графика релизов России с 9 по 15 мая

Первые обновления от компании Universal, отмена «Топ Гана» и многое другое

На уходящей неделе российский офис Universal, занимающийся прокатом фильмов Warner Bros. в нашей стране, впервые с 1 марта обновил график релизов. Как отметили в компании, изменения касаются исключительно стран СНГ. Пока нет полной ясности, решила ли Warner Bros. вернуться на российский рынок в 2022 году.

Так, новую дату премьеры в СНГ получил мультфильм DC ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ — его прокат запланирован на 28 июля. Кроме того, новые даты получили кинокомиксы ЧЕРНЫЙ АДАМ (20 октября 2022 года), ШАЗАМ! 2 (22 декабря 2022 года), АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО (16 марта 2023 года), ФЛЭШ (22 июня 2023 года), проект MEG 2 (3 августа 2023 года), а также фильм ВИЛЛИ ВОНКА (14 декабря 2023 года). Кроме того, блокбастер МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО переехал с 9 июня на 16 июня; фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН ушел с 23 июня на 21 июля; проект НЕТ перенесен с 21 июля на 11 августа; мультфильм PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH ушел на 22 декабря с 15 сентября; фильм SUPER MARIO BROS. встал на 16 марта 2023 года с 22 декабря; проект BEAST перенесен с 11 августа на 25 августа. Также компания заявила новые релизы: спортивная драма CREED III встала на 1 декабря, а триллер COCAINE BEAR выйдет в прокат 2 марта 2023 года. Временно покидают график фильмы SAMARITAN (прокат планировался 25 августа) и MRS. HARRIS GOES TO PARIS (был заявлен на 20 октября).

«Централ Партнершип» убрал из с 26 мая боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК с Томом Крузом в главной роли. Прокатчик также перенес проект ГОЛОСА АРКТИКИ с 26 мая на 9 июня, фильм ПРОПАВШАЯ — также с 26 мая на 9 июня.

Из графика выбыли проект FINAL CUT, который «Наше кино» ранее поставило на 19 мая, а также комедия САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 3 ушла с 23 июня.

Пакет обновлений заявила Capella Film: так, французский криминальный экшн АПАЧИ: БАНДЫ ПАРИЖА выйдет в российский прокат 27 октября. Также хоррор THE REEF: STALKED компания заявила на 11 августа. Кроме того, мистический хоррор БОЙСЯ ТЕМНОТЫ переехал с 30 июня на 14 июля, комедия МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА — с 7 июля на 29 сентября, а комедия ПАРНИ НЕ ТАНЦУЮТ встала на 10 ноября вместо 25 августа. Приключенческая драма КОМНАТА ЧУДЕС ушла с 11 августа — на данный момент прокат запланирован на 2023 год.

На 7 июля «Ракета Релизинг» поставила аниме BLUE THERMAL. Кроме того, с 2 июня на 9 июня переехал документальный проект ЭННИО. МАЭСТРО. Компания «Пионер» 15 июня перевыпустит в кинотеатральный прокат аниме ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ. На минувшей неделе стало известно о начале съемок фильма ЕЛКИ 9: компания Bazelevs планирует выпустить продолжение франшизы в прокат 1 декабря 2022 года. Кроме того, прокатчик MVK выпустит 2 июня музыкальную комедию КАВКАЗСКИЙ ТВЕРК.

На 16 июня «Кинологистика» поставила семейный проект КАНИКУЛЫ В КОННОМ ЛАГЕРЕ, а на 21 июля — мелодраму МАМОЧКИ. Также 7 июля в прокат выйдет фильм ужасов ОТРЯД, а 14 июля — приключенческий проект САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ.

На 14 июля «Парадиз» поставил фильм МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ, на 1 сентября — драму С ЛЮБОВЬЮ И ЯРОСТЬЮ. Что касается изменений, перевыпуск фильма ужасов ДИТЯ ТЬМЫ ушел с 14 июля на 13 октября, а драма УХОВЕРТКА — с 2 июня на 7 июля.

Также 25 мая в российских кинотеатрах выйдет фильм НАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО ДИМКИ БОБРИКОВА. Компания Cinemaus Studio заявила на 2 июня криминальную драму РЭПЕР. Кроме того, с 9 июня на 2 июня «Экспонента Фильм» перенесла боевик ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ. Вновь сменила дату выхода картина ГЛАВНАЯ РОЛЬ — компания «Про:взгляд» выпустит фильм с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом 23 июня вместо 16 июня. MDfilm подвинула с 19 мая на 30 июня перевыпуск мелодрамы НАЧНИ СНАЧАЛА.