top banner

Иван Гродецкий покинул должность гендиректора more.tv

Автор: БК

25 марта 2022

Глава видеосервиса уходит по собственному желанию

Иван Гродецкий по собственному желанию покидает должность гендиректора онлайн-кинотеатра more.tv, заявила Ксения Болецкая в своем телеграм-канале. Временно исполняющим обязанности генерального директора more.tv назначен первый заместитель генерального директора СТС Медиа Дмитрий Гранов. Ранее Гранов был генеральным директором субхолдинга «Газпром-медиа Матч».

Иван Гродецкий работал в онлайн-кинотеатре Okko, но ушел оттуда в 2020 году после его продажи Сбербанку. Затем работал исполнительным директором IVI, после чего около года руководил видеосервисом Premier. В августе он покинул пост, а с сентября 2021 года Гродецкий работал гендиректором в more.tv.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов
Подробнее
Российские киносети заявили о заморозке цен на билеты и продукцию кинобаров
Подробнее
Евгений Никишов прокомментировал уход из 1-2-3 Production
Подробнее
Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году
Подробнее
АВК попросила РАО вернуть вознаграждения за использование музыки в иностранных фильмах
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей
Подробнее
Роскомнадзор призвал YouTube прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ
Подробнее
Лаборатория научного кино принимает заявки на участие
Подробнее
IVI представил отчет по итогам 2021 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Свисток» стартует ниже ожиданий
Подробнее
Анимационный фестиваль в Суздале назвал победителей
Подробнее
Светлана Максимченко обсудила с представителями кинотеатров меры господдержки отрасли
Подробнее
Касса четверга: «Доктор Свисток» стал лучшей новинкой
Подробнее
«Бэтмен» по сборам в СНГ уверенно обошел «Чудо-женщину» и «Лигу справедливости»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 марта 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Финник» и другие семейные релизы на взлете
Подробнее
Касса России: «Доктор Свисток» занимает лишь шестую строчку
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 марта
Подробнее