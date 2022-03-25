Иван Гродецкий покинул должность гендиректора more.tv
Автор: БК
25 марта 2022
Глава видеосервиса уходит по собственному желанию
Иван Гродецкий по собственному желанию покидает должность гендиректора онлайн-кинотеатра more.tv, заявила Ксения Болецкая в своем телеграм-канале. Временно исполняющим обязанности генерального директора more.tv назначен первый заместитель генерального директора СТС Медиа Дмитрий Гранов. Ранее Гранов был генеральным директором субхолдинга «Газпром-медиа Матч».
Иван Гродецкий работал в онлайн-кинотеатре Okko, но ушел оттуда в 2020 году после его продажи Сбербанку. Затем работал исполнительным директором IVI, после чего около года руководил видеосервисом Premier. В августе он покинул пост, а с сентября 2021 года Гродецкий работал гендиректором в more.tv.
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