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  • Джейк Джилленхол сорвал своим поведением съемки фильма с бюджетом в 26 млн евро

Джейк Джилленхол сорвал своим поведением съемки фильма с бюджетом в 26 млн евро

Автор: Илья Кувшинов

31 января 2024

Актер также выступал одним из продюсеров проекта

Недавно в российский прокат вышел французский триллер ОСТРОВ ИЗГОЕВ с Жилем Леллушем и Мелани Тьерри, который первоначально должен был сниматься на английском языке с голливудскими актерами. По информации французского журнала Technikart, все сорвалось из-за Джейка Джилленхола.

Сообщается, что актер, который также выступал сопродюсером картины, начал странно вести себя во время подготовительного периода к съемкам в Исландии – за восемь недель до старта он предлагал полностью переписать сценарий, несмотря на то что вся натура уже была найдена, а декорации готовы.

Затем у Джилленхола началась паранойя на тему ковида (актер потребовал от команды фильма спать в машинах, чтобы не занести инфекцию в отель, где он жил), а также многочисленные конфликты с режиссером Тома Бидегеном – инсайдеры утверждают, что первую читку своей роли звезда провела голосом скунса Пепе ле Пью из мультиков Looney Tunes.

Сильнее всего съемочная группа во главе с постановщиком была шокирована, когда во время скаута локаций Джилленхол решил нырнуть в ледяной океан, потому что, по его словам, «когда он видит море, он плавает в море».

Кошмар Бидегена закончился, когда ему пришлось сделать «душераздирающий звонок» продюсеру Алену Атталю. «Наши творческие видения сильно расходятся, мы никак не сможем снимать в сентябре… Все кончено, и 26 млн евро улетели на ветер», – сказал тогда он.

Стоит отметить, что помимо Джилленхола в проекте, получившем название ВНЕЗАПНО (Suddenly), должна была также играть Ванесса Кирби. По словам режиссера, она встретилась с ним в Париже спустя несколько недель после решения закрыть проект, чтобы попытаться купить у Бидегена сценарий и снять его без участия француза. Постановщик рассказал об этом Атталю, и тот настоял, чтобы Тома переписал историю на французский язык и снял картину с местными актерами – так и вышел ОСТРОВ ИЗГОЕВ.  

Фото: кадр из фильма РАЗРУШЕНИЕ

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