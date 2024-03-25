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Адам Сэндлер готовит продолжение «Счастливчика Гилмора»

Автор: Илья Кувшинов

25 марта 2024

Об этом рассказал актер Кристофер Макдональд

Еще один культовый фильм из 90-х может обзавестись продолжением – на этот раз, СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР с Адамом Сэндлером. Об этом рассказал актер Кристофер Макдональд, исполнивший в оригинальной ленте роль Шутера Макгэвина.

«Я видел Адама две недели назад, и он сказал мне: «Макдональд, тебе это понравится». Я спросил, мол, что именно? И тогда он показал мне первый сценарий СЧАСТЛИВЧИКА ГИЛМОРА 2. Не хочу, чтобы люди посчитали меня вруном, но он действительно показал мне его.  Было бы круто. Так что, проект в работе. Поклонники добились своего», – заявил он в интервью радиостанции WKRK-FM.

В центре повествования оригинальной ленты – неудачливый хоккеист, который решил переквалифицироваться в гольфиста, чтобы спасти дом своей бабушки, и обнаружил, что у него есть к этому талант. Помимо Сэндлера и Макдональда в комедии также были задействованы Джули Боуэн, Карл Уэзерс, Ричард Кил и Бен Стиллер.

Права на СЧАСТЛИВЧИКА ГИЛМОРА принадлежат студии Universal, однако инсайдеры полагают, что Netflix, подписавший эксклюзивный контракт с Сэндлером, сможет договориться с ней о съемках потенциального сиквела.

Фото: кадр из фильма СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР

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