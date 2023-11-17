Создатели «Гарольда и Кумара» хотят сделать четвертый фильм

По словам сценаристов, это вопрос времени

Гарольд и Кумар не появлялись на экранах уже больше 10 лет, однако создатели франшизы надеются снять продолжение. Об этом в интервью Comic Book рассказали сценаристы оригинальной картины Джон Харвитц и Хейден Шлоссберг.

«В последнее время мы разрывались между «Коброй Кай» и новым сериалом «Готовые», но недавно даже ужинали с Джоном Чо и Кэлом Пенном. Мы очень хотим сделать еще один фильм – на самом деле, это просто вопрос времени. Нужно понять, как он может вписаться в наши графики», – заявил тандем.

Не исключено, что проект будет сделан для стриминга – по крайней мере, несколько лет назад такую возможность в разговоре с Variety предполагал Пенн.

Последний на данный момент фильм франшизы – УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА – выходил в прокат в 2011 году.

Фото: кадр из фильма ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В ОТРЫВ