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Компания Lionsgate покупает eOne у Hasbro за $500 млн

Автор: Илья Кувшинов

4 августа 2023

Ожидается, что сделка должна быть завершена к концу этого года

Lionsgate увеличит количество принадлежащего ей контента – по сообщению Variety, компания приняла решение купить медиахолдинг Entertainment One (eOne) у производителя игрушек Hasbro.

Hasbro приобрела канадский холдинг в 2019 году за $4 млрд, но продаст его всего лишь за $500 млн. Утверждается, что сделка уже была одобрена советами директоров обеих компаний и будет включать в себя не только библиотеку из почти 6500 готовых проектов, но и еще снимаемые сериалы (вроде «Новичка» и «Шершней»), а также разные реалити-шоу.

«Эта сделка полностью соответствует нашей стратегии, и мы невероятно рады ее успешному завершению, – заявил генеральный директор Hasbro Крис Кокс. – Управленческая команда Lionsgate имеет огромный опыт работы в сфере развлечений, и мы рады, что нашли хороший дом для нашего кино- и телебизнеса eOne. С нетерпением ждем возможности поработать с Lionsgate, особенно над экранизацией нашей “Монополии”».

Несмотря на продажу eOne, Hasbro планирует оставаться в кинобизнесе и создавать проекты на основе своей интеллектуальной собственности – производителю игрушек принадлежат такие бренды, как «Трансформеры», «Подземелья и драконы», «Свинка Пеппа», «Мой маленький пони», «Могучие рейнджеры», а также настольные игры «Монополия», «Улика», Magic: The Gathering и многое другое.

Фото: Entertainment One

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