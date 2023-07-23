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Netflix отменил фильм про Хи-Мена 

Автор: Софья Таргонская, Кирилл Шамсутдинов

23 июля 2023

На производство уже потратили боле $30 млн

Онлайн-кинотеатр Netflix отказался от игровой экранизации мультфильма ХИ-МЕН И ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ. Об этом сообщает Variety. 

На киноадаптацию культового мультсериала компании Filmation 1983 года уже было потрачено $30 млн. Был утвержден актерский состав. По неофициальным данным, большая часть средств ушла на то, чтобы удержать в проекте исполнителя главной роли Кайла Аллена, известного по «Американской истории ужасов». Также продюсерам требовалось сохранить в работе над картиной двух режиссеров – Адама и Аарона Ни.

Новая полнометражная экранизация культового мультсериала 1980-х о приключениях Хи-Мена планировалась с 2007 года. За право реализации проекта спорили Warner Bros. и Sony Pictures, но оно досталось Netflix. Однако в итоге стриминговый гигант не смог потянуть общий бюджет производства, составивший более $200 млн.

Приключенческая франшиза «Властелины вселенной» рассказывает о фэнтезийном мире планеты Этерния, в котором принц Адам и принцесса Адора – альтер-эго благородных супергероев Хи-Мена и Ши-Ры – противостоят коварному злодею Скелетору.

Фото: кадр из мультсериала «Властелины вселенной»

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