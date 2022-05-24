Кинофестиваль «Герой» подвел итоги и объявил победителей

Всего в конкурсной программе были представлены 64 фильма

23 мая в Красноярском крае завершился II Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» — одно из самых масштабных кинособытий года в регионе. Учредитель фестиваля – министерство культуры Красноярского края, организатор – КГАУК «Енисей кино».

В программу фестиваля вошли 116 кинолент от режиссеров из 36 стран: в конкурсную программу были включены 64 фильма; во внеконкурсную программу – 52. Больше половины всех работ российского производства. Показы состоялись на 18 площадках в пяти населенных пунктах Красноярского края – в Красноярске, Абане, Дивногорске, Норильске и Ужуре. В общей сложности за пять дней фестиваля прошло почти 130 киносеансов, которые посетили около 9 000 человек; более 1000 человек стали участниками творческих встреч, мастер-классов и круглого стола. Кроме того, жители Красноярского края познакомились со звездными гостями через прямые эфиры на красноярском телевидении и радио, которых в период киномероприятия состоялось более десяти.

Среди делегации участников и членов жюри были: актеры Виталия Корниенко и Олег Чугунов; актер и режиссёр Антон Богданов; авторы известных анимационных фильмов Алексей Цицилин, Константин Феоктистов, Денис Чернов и Татьяна Белова, а также зарубежные кинематографисты Араш Саджади Фарид (Иран); Мадаким Элдияр (Киргизия); Елена Турова (Беларусь); Димитрис Кутсиабасакос (Греция) и многие другие.

Всего в рамках смотра 2022 года было разыграно восемь основных наград, и первой из них – за «Лучший короткометражный игровой фильм» — была отмечена картина ЭТЮД режиссера Мумину Латифи. Награда за «Лучший короткометражный анимационный фильм» досталась красочной картине Татьяны Киселевой МОЙ ДРУГ ТИГР (Россия, киностудия «Союзмультфильм»). В номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» победил проект ФИННИК (группа компаний «Рики», Россия) Дениса Чернова. В категории «Лучший документальный фильм для детей и юношества» приз достался Нидерландской картине ФИЛЬМ САФИИ Хьюберта ван Вейка. В категории «Кто твой герой?», где участвовали фильмы, снятые детьми и подростками, победителем стала анимационная приключенческая драма Анны Селивановой МОРСКАЯ ИСТОРИЯ (Россия), рассказывающая об обитателях подводного мира, отправляющихся на поиски пропавших водорослей.

В номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» награда досталась Швейцарско-Сирийской картине СОСЕДИ (реж. Мано Халил) — истории о нетерпимости, доброте, милосердии и чистоте детского разума. Гран-При и «Приз зрительских симпатий» в Киргизию увезет продюсер Мадаким Элдияр, представивший на фестивале ленту Артыкпая Суюндукова ШАМБАЛА.

Кроме основных наград, члены жюри приняли решение вручить следующие специальные дипломы:

• за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом кино фильму ПЛЯЖНАЯ МЕЧТА (реж. Араш Саджади Фарид, Иран);

• за лучшую операторскую работу в специальной номинации «Кто твой Герой?» фильму АНДЭГРАУНД (реж. Виктор Маршалик, Россия);

• за лучшую женскую роль в полнометражном игровом кино актрисе Софи Витауте в фильме НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я (реж. Антон Богданов, Россия);

• за лучшую мужскую роль в полнометражном игровом кино актеру Егору Гуськову в фильме НОРМАЛЬНЫЙ ТОЛЬКО Я (реж. Антон Богданов, Россия);

• за лучший сценарий короткометражного игрового фильма – НЕВЕСОМОСТЬ (реж. Иван Соснин, Россия);

• за яркую кинематографическую интерпретацию литературного произведения в короткометражном игровом кино фильму ГОРЯЧИЙ КАМЕНЬ (реж. Лолита Наранович, Россия);

• за лучшую актерскую игру в короткометражном игровом кино – Дамиру Нурмаматову в фильме САЛЬВАДОР ДАЛИ (реж. Элдияр Мадаким, Киргизия, 2021);

• за волшебство и доброту в анимационном полнометражном кино фильму ЗВЕЗДЫ СЕДЬМОГО НЕБА (реж. Елена Турова, Беларусь);

• за лучший сценарий полнометражного анимационного кино фильму ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (реж. Алексей Цицилин, Россия);

• за лучшую кукольную анимацию фильму МОЯ БАБУШКА МАТИЛЬДА (реж. Мигель Анайя Борха, Мексика);

• за лучший сценарий короткометражного анимационного фильма ДОБРОЙ НОЧИ (реж. Хадж Нобин, Индия, 2021, 4 мин., 0+);

• за понимание сложности профессии кинорежиссёра фильму РЕЖИССЕР (реж. Азад Джафарпур, Морад Агпарат, Иран);

• за раскрытие темы любви и преодоления трудностей в короткометражном игровом кино фильму ЧТО СКАЗАТЬ ВАМ ПЕРЕД ТУННЕЛЕМ (реж. Начо Рос Бернал, Испания, 2022)

• за раскрытие темы любви и преодоления трудностей в документальном кино фильму ПЕРЕСЕКАЯ БАССЕЙН (реж. Радхея Джегатева, Австралия, 2021);

• за раскрытие темы помощи подросткам в сложных семейных обстоятельствах фильму РЕФЕРИ! ЗАМЕНА! (реж. Тим ван Гилс, Нидерланды, 2021);

• за раскрытие темы права на жизнь диких животных фильму КАК ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ (реж. Владимир Марин, Россия, 2021);

• за лучшую анимацию в детской номинации «Кто твой Герой?» фильму ИСТОРИЯ ЛИСЕНКА ПУФА (реж. Татьяна Климова, Россия, 2021).

После завершения основной программы с 24 мая стартовало Эхо II-го Международного фестиваля «Герой» – избранные картины будут показаны в кинозалах по всему Красноярскому краю: от южного Шушенского до заполярной Дудинки. Показы продлятся до 30 июня.

В рамках кинофестиваля прошли обсуждения вопросов в области кинематографии. Одним из таких мероприятий стал круглый стол, который прошел в заключительный день кинособытия в Культурно-историческом центре «Успенский». Участники подняли вопросы, какую роль играет современное детско-юношеское кино в России и мире в формировании духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Какие вопросы необходимо решить на федеральном и региональном уровнях в России для возрождения детско-юношеского кино и другие не менее важные темы. В деловом мероприятии приняли участие: заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина; заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова; председатель жюри кинофестиваля, кинорежиссёр, кинодраматург, продюсер Владимир Алеников (г. Москва), а также другие российские и зарубежные гости фестиваля. Модераторами выступили исполнительный директор Ассоциации анимационного кино, заместитель Председателя Комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации 7-го созыва, член общественного совета Министерства культуры РФ Ирина Мастусова (г. Москва) и генеральный директор КГАУК «Енисей кино» Ирина Белова.

Видео с фестиваля доступны на официальном YouTube-канале «Енисей кино»: www.youtube.com/EniseyKino.