«Русский Репортаж» покажет новую картину Хаяо Миядзаки

Мировая премьера намечена на 14 июля

Компания «Русский Репортаж» приобрела права на новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки. Полнометражная анимация мастера получила рабочее название HOW DO YOU LIVE?/ KIMI WA DOU IKIRU KA?, которое на русский язык можно перевести фразой КАК ПОЖИВАЕТЕ? Название фильма взято из одноименной книги Ёсино Гэндзабуро 1937 года.

«У нас большой опыт реализации прав на библиотеку студии Ghibli, и мы очень горды, что нам выпала честь работать со столь ожидаемым во всем мире фильмом», — рассказывает Роман Дорофеев, директор по кинопрокату «Русского Репортажа».

В компании отказались сообщить дату релиза и официальное русское название. Мировая премьера намечена на 14 июля. Ранее представители студии Ghibli объявили о решении свести до минимума маркетинговую активность в поддержку картины. Единственный доступный промо-материал — это постер, представленный выше.

Обладателем прав на распространение других картин производства студии Ghibli в мае стала компания Russian World Vision. Об этом в интервью БК сообщил ее генеральный директор Константин Елкин.