Comcast в 2024 году уступит Disney свою долю сервиса Hulu

Минимальная оценка платформы составляет $27,5 млрд, скорее всего, она будет выше

Компания Comcast уступит свою долю стримингового сервиса Hulu во владение The Walt Disney Company. 33% акций будут переданы в начале 2024 года. Об этом заявил исполнительный директор Comcast Брайан Робертс, его слова приводит CNBC.

Comcast и Disney заключили договоренность, позволяющую Disney выкупить миноритарный пакет акций Comcast еще четыре года назад. По этой сделке минимальная оценка Hulu составила $27,5 млрд. Робертс предположил, что окончательная цена Hulu, вероятно, будет выше этой суммы, установленной в 2019 году.

Hulu — это потоковый сервис Disney, ориентированный на взрослых, который поставляется вместе с ESPN+ и Disney+ за $12,99 в месяц. Comcast владел миноритарным пакетом акций Hulu, но уже несколько лет не имел оперативного контроля над бизнесом. На 1 мая 2023 года у Hulu было 48,2 млн подписчиков.

Comcast и Disney уже провели окончательные переговоры о передаче пакета, заявил на прошлой неделе генеральный директор Disney Боб Айгер. Ранее, в феврале, он рассказал CNBC, что в отношении Hulu «все уже решено».

Изначально руководители Comcast предполагали, что Disney выкупит свои 33% акций Hulu в прошлом году, когда генеральным директором Disney еще был Боб Чапек. Однако после своего возвращения в руководство «Мышиного дома» Боб Айгер старался проводить корпоративную политику, направленную на сокращение расходов. Поначалу он ставил под сомнение ценность общего развлекательного контента для финансовых показателей корпорации — ему казалось, что этот сегмент «недостаточно дифференцирован». Позднее Айгер отказался от этой точки зрения, указав на то, что его слова тогда прозвучали «резковато».