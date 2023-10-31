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Звезды приквела «Голодных игр» смогут участвовать в промо-кампании фильма во время забастовки

Автор: Илья Кувшинов

31 октября 2023

Лента выходит в американский прокат 17 ноября

Приквел ГОЛОДНЫХ ИГР, выход которого запланирован в американском прокате на 17 ноября, получил временное соглашение с Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) на промо-кампанию ленты во время забастовки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ соответствует критериям профсоюза, потому что Lionsgate не входит в состав Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Стоит отметить, что это был один из немногих проектов, который решил не менять свою дату релиза из-за забастовок.

Главные роли в картине, действие которой разворачивается за 64 года до событий ГОЛОДНЫХ ИГР, исполнили Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклейдж, Хантер Шафер, Джейсон Шварцман и Виола Дэвис. Режиссером вновь выступил Фрэнсис Лоуренс.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ

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