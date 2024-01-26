В Роттердаме открылся 53-й Международный кинофестиваль

В программе фестиваля будут показаны две российские ленты

25 января в Роттердаме стартовал 53-й Международный кинофестиваль.

Фильмом открытия стала автобиографическая драма ИСПОРТИТЬСЯ (Head South) Джонатана Огилви, повествующая о подростке, который познает новозеландскую пост-панк сцену конца 70-х годов.

В программу фестиваля этого года попали две российские картины – драма ПЕПЕЛ И ДОЛОМИТ Томы Селивановой будет показана в секции полнометражных дебютов Bright Future, а лента «Магия и пропаганда» Лилии Филиной, в свою очередь, примет участие в программе короткого и среднего метра.

Также в короткометражной программе заявлена драма выпускницы Московской школы нового кино Маргариты Багдасарян «Бычье сердце», которая представлена на смотре от Узбекистана. Продюсером фильма выступил Михаил Бородин (ПРОДУКТЫ 24).

В числе гостей Роттердамского кинофестиваля этого года ожидаются лидер группы Blondie Дебби Харри, актриса Сандра Хюллер, режиссеры Билл Плимптон, Агнешка Холланд, Николай Арсель, Даниэль Эспиноса, Лукас Мудиссон и многие другие.

Церемония закрытия смотра состоится 4 февраля.