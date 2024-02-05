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Кинофестиваль в Роттердаме объявил лауреатов

Автор: Илья Кувшинов

5 февраля 2024

Главный приз достался японской ленте «Рей» Танаки Тосихико

4 февраля в Роттердаме завершился 53-й международный кинофестиваль.

Главный приз «Тигр» жюри присудило картине японской ленте РЕЙ Танаки Тосихико, для которого она стала дебютом.

Специальные награды жюри достались австралийскому документально-игровому фильму БЕЗГОЛОВЫЙ Йидона Мартина и индийской анимационной картине ФУРГОН ПОЦЕЛУЕВ Митхуна Мурали – последняя также была удостоена приза ФИПРЕССИ.

Победителем в секции Big Screen Competition стала иранская лента СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК Октая Барахени. Приз зрительских симпатий достался драме ЗЕЛЕНАЯ ГРАНИЦА Агнешки Холланд.

Фото: кадр из фильма РЕЙ

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