«Прошлые жизни» стали победителем премии Independent Spirit Awards

Лента Селин Сон также получила награду за лучшую режиссуру

Стали известны победители премии Film Independent Spirit Awards, которая вручается за достижения в области независимого кино.

Главный приз за лучший фильм достался мелодраме ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ. Лента Селин Сон также удостоилась награды за лучшую режиссуру.

Статуэтка за лучший дебютный фильм ушла криминальной драме А.В. Рокуэлл ТЫСЯЧА И ОДИН. Лучшим зарубежным фильмом была названа АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие.

Список некоторых лауреатов

• Лучший фильм – ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

• Лучший режиссер – Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• Лучшая главная роль – Джеффри Райт (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Лучшая роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучшая прорывная роль – Доминик Сесса (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучший сценарий – Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Лучший дебютный сценарий – Сами Берч, Алекс Механик (МАЙ ДЕКАБРЬ)

• Лучший дебютный фильм – ТЫСЯЧА И ОДИН

• Лучший документальный фильм – ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ

• Лучший зарубежный фильм – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• Премия имени Джона Кассаветиса, вручаемая за картины с бюджетом до $500 тысяч – ФРИМОНТ

• Премия имени Роберта Олтмена, вручаемая актерскому ансамблю, режиссеру и кастинг-директору – ПОЯВЛЕНИЕ

• Лучший новый сериал – «Грызня»

• Лучшая главная роль в новом сериале – Али Вонг («Грызня»)

• Лучшая роль второго плана в новом сериале – Ник Офферман («Одни из нас»)

• Лучшая прорывная роль в новом сериале – Кейвонн Вудард («Одни из нас»)

• Лучший актерский состав в новом сериале – «Быть присяжным»

• Лучший новый non-scripted или документальный сериал – «Дорогая мама»

Фото: кадр из фильма ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ