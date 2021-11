Бизнес-площадка Industry@Tallinn&Baltic Event пройдет с фокусом на российские сериалы

Работа специального форума начнется 19 ноября

Новые российские сериалы будут представлены на TV Beats Forum, который состоится 19-20 ноября в рамках одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе Industry@Tallinn&Baltic Event. Мероприятие традиционно проходит во время Таллиннского международного кинофестиваля «Темные ночи». Фокус на российскую индустрию на форуме сериалов TV Beats Forum в 2021 году организован Роскино под брендом Russian Content Worldwide при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.

Помимо бизнес-программы, российские фильмы представлены на Таллиннском кинофестивале и для широкой зрительской аудитории в рамках Russian Film Festival – в этом году RFF проходит в Эстонии впервые, в «гибридном» формате, с интеграцией в программы фестиваля «Темные ночи».

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Российская индустрия уже второй год комплексно присутствует на Industry@Tallinn&Baltic Event, включая секцию TV Beats. Прибалтика и Северная Европа в целом – важные рынки для нас в плане сотрудничества. У нас уже есть очень успешный опыт копродукции с Эстонией — КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ (Россия, Финляндия, Эстония, Германия), КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (Россия, Эстония, Франция) – эти фильмы получили признание на международном уровне. В этом году мы делаем акцент на потенциальной копродукции в сегменте сериалов и широко участвуем в форуме TV Beats Forum, представляя целую линейку новых проектов. Надеемся, что присутствие в бизнес-программе Industry@Tallinn&Baltic Event вкупе с Russian Film Festival, который мы организуем в Эстонии впервые в формате интеграции в Таллиннский кинофестиваль, поможет популяризировать российский контент как для профессиональной, так и для широкой зрительской аудитории».

Форум сериалов TV Beats

Одной из целей форума TV Beats Forum является продвижение региональных продюсеров на международный рынок копродукции в сфере сериалов. В этом году программа российского участия включает несколько направлений:

• показы российских сериалов. Шесть сериалов – «Вертинский» (представлен Роскино), «Инсомния» и «Вне себя» (1-2-3 Production), «Вампиры средней полосы» (START), «Немцы» (НТВ) и Happy End (Art Pictures Distribution) – будут доступны на онлайн-платформе для профессиональной аудитории - участников Industry@Tallinn&Baltic Event.

• презентация новых сериалов в стадии производства. 19 ноября состоится презентация проектов, премьера которых запланирована на 2022 год: «Сны Алисы» и «Игра на выживание-2» (1-2-3 Production), «КрисТина» и «Алиса» (START), «Балет» (Art Pictures Distribution). Презентация пройдет в оффлайн-формате; также будет доступна онлайн трансляция.

• специальный скрининг сериала Happy End. 20 ноября в кинотеатре Coca-Cola Plaza (Таллинн) в рамках фестивальной программы состоится показ сериала Happy End для широкой аудитории, а также сессия Q&A с создателями проекта – режиссером Евгением Сангаджиевым и продюсером Анастасией Корецкой.

• участие российских представителей индустрии в бизнес-программе. 20 ноября в рамках бизнес-программы форума TV Beats Forum директор по управлению контентными правами START Дарья Бондаренко примет участие в дискуссии «Ставка на локальные истории: Как позиционировать художественные фильмы и сериалы на быстро меняющемся рынке». Директор по продажам, международным отношениям и копродукции 1-2-3 Production Надежда Зайончковская станет участником сессии «Производство фильмов vs. Производство сериалов: основные инсайты и вызовы».

• интервью с российским режиссером Петром Тодоровским. 20 ноября состоится специальное открытое интервью с российским режиссером и сценаристом Петром Тодоровским, который расскажет об основных отличиях в подготовке сценария и режиссуре сериалов и фильмов — от стадии разработки до завершения проекта.

Российские проекты и таланты будут также представлены в ряде других секций форума Industry@Tallinn&Baltic Event.

В секции Just Film Works in Progress, в фокусе которого находится детское и молодежное кино, представлены: фильм ДЕВКА-БАБА Аглаи Набатниковой и совместный проект России и Казахстана СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО Яны Скопиной. Раздел International Works in Progress включает шесть международных проектов, включая российскую драму от режиссера Петра Тодоровского и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК.

На European Genre Forum состоится дискуссия «Фильм СПУТНИК как образец российского sci fi жанра». Спикерами выступят Алина Тяжлова, креативный продюсер фильма, и Арман Яхин, гендиректор Main Road Post – студии, отвечающей за визуальные эффекты в фантастическом триллере.

На рынке копродукции Co-Production Market будет представлен проект Yurki режиссера Влады Сеньковой.

В секции поддержки молодых актеров Black Nights Stars примет участие молодая российская актриса Виктория Мирошниченко. В рамках Black Nights Stars восемь актеров из разных стран пройдут обучение с ведущими экспертами по кастингу.

В программе Music Meets Film кинорежиссер Андрей Тарковский – младший вместе с бельгийским режиссером Ниной Дегрев обсудят тему музыки в кино на дискуссии «От Тарковского до Звягинцева».

В новой программе Future to Film будут представлены фильмы - номинанты Европейской Киноакадемии 2021 в категории «Лучший кинодебют». В числе шести проектов – единственный российский фильм — КИТОБОЙ Филиппа Юрьева (копродукция России, Польши, Бельгии).

Russian Film Festival

Russian Film Festival впервые проходит в Эстонии в рамках Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи» и его сателлита - фестиваля современного российского кино KinoFF — при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино.

Четыре фильма программы RFF: ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» Алексея Федорченко, СОВЕСТЬ Алексея Козлова, БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК Андрея Зайцева и СТАНИСЛАВСКИЙ. ЖАЖДА ЖИЗНИ Юлии Бобковой доступны зрителям с 11 по 28 ноября на офлайн показах и онлайн на платформе Elisa Stage с 29 ноября по 19 декабря.