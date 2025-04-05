«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристов
Мероприятие состоится 21 апреля
21 апреля проект «Инклюзия в кино» совместно с Московской школой кино проведет инклюзивную лабораторию для сценаристов «Скриптонит».
Формат события предполагает совместную работу сценаристов и актеров в команде, в рамках которой сценаристы будут придумывать сцену-ситуацию и распределять роли между нормотипичными актерами и актерами с синдромом Дауна.
Участники смогут пообщаться с креативным продюсером и сценаристом Александром Носковым («Волшебный участок», «Капельник») и со специалистом по инклюзии и доступности в кино – руководителем «Инклюзии в кино» и режиссером Юлией Сапоновой. Курировать процесс будет продюсер в сфере креативных индустрий, продюсер проекта «Инклюзия в кино» Ксения Кабишева.
Подать заявку на опен-колл можно на официальном сайте школы.
Фото: пресс-служба проекта