Иностранные видеосервисы могут обязать платить за трафик в России

Данная мера прописана в «дорожной карте» поддержки телеком-отрасли

Российские операторы связи могут ввести платеж для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров за трафик, который направлен на абонентов российских операторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» по поддержке телеком-отрасли, которую подготовило Минцифры.

Как считает ведомство, операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей.

Проект также предусматривает снижение платы за спектр при создании инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс, а также инвестиционный налоговый вычет, оптимизация требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой», разработка методологии оценки потерь при реализации проекта "Доступный интернет", снижение порога для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн рублей. В меры поддержки войдут и льготные кредиты, лизинг на приобретение радиоэлектронной продукции операторами, доработка частотного регулирования и другие.

22 ноября Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что совместно с телеком-отраслью разработано десять инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки отрасли. Он также отметил, что Минцифры планирует большое совещание с телеком-отраслью по пакету мер через неделю.

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