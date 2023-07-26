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Российское кино покажут в Иордании

Автор: Софья Гоголева

26 июля 2023

В Аммане второй год подряд пройдет Russian Film Festival

 С 27 июля в Российском центре науки и культуры в Аммане покажут российские фильмы в рамках Russian Film Festival. Мероприятие организовано компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Русского дома в Аммане.  

Иорданские зрители увидят комедию РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (режиссер Никита Владимиров) про то, как родители «перевоспитывают» своего сына – мэра города; комедию ЗАВТРАК У ПАПЫ (режиссер Мария Кравченко) об истории самовлюбленного бизнесмена-холостяка, в жизни которого внезапно появляется 10-летняя дочь; а также фантастическую комедию ПРИЗРАК (режиссер Александр Войтинский) про дружбу призрака погибшего авиаконструктора и школьника.
 
Традиционно Russian Film Festival представляет на зарубежных показах мультфильмы, поэтому в Аммане зрители увидят полнометражный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ: это история из популярного анимационного цикла про трех богатырей. 

Российскую анимацию высоко ценят на Ближнем Востоке; по словам экспертов медиаиндустрии региона, ее преимущество в том, что она продвигает традиционные семейные ценности и несет воспитательную функцию.
 
В 2020-2022 гг. фестиваль российских фильмов прошел в 30 странах, собрав более 6,5 млн зрителей. Формат Russian Film Festival включает как онлайн-показы, так и оффлайн-мероприятия.
 

Фото: арабский постер мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ

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