ИРИ объявил конкурс на поддержку дебютантов

Максимальный размер финансирования проекта составляет 3 млн рублей

Институт развития интернета (ИРИ) начал конкурс, направленный на поддержку дебютантов. Участниками могут стать студенты или выпускники государственных и частных учебных заведений, которые получили образование не ранее 2018 года по специальностям: «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения» (включая документальное), «Актерское искусство (мастерство)», «Анимация», «Реклама и связи с общественностью».

В конкурсе могут быть заявлены пилотные эпизоды многосерийного фильма или короткометражные проекты, которые размещены приоритетно во ВКонтакте и Rutube в группах (пабликах) с аудиторией более 1000 подписчиков.

В команде необходимо участие дебютанта. Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. Участник также должен предоставить письмо о поддержке от представителя индустрии с собственной фильмографией.

Заявку можно подать на сайте до 31 января 2023 года 18:00 мск. Максимальный размер поддержки одного проекта может достигать 3 млн рублей. Контент должен быть создан и опубликован до 30 ноября 2023 года.

Победители будут объявлены не позднее 12 мая 2023 года.