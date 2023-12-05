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ИРИ начал прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

5 декабря 2023

Проведение церемонии награждения запланировано на весну 2024 года

Институт развития Интернета (ИРИ) анонсировал начало приема заявок на соискание Национальной премии интернет-контента.

Претендовать на статус социально значимого контента могут все форматы: сериалы, мультимедийные проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие.

Награда будет вручаться в 25 номинациях, ознакомиться с полным список можно на официальном сайте премии. Прием заявок продлится до 16:00 29 декабря по московскому времени.  

Основные требования к проектам:
– цифровой релиз проекта в сети Интернет состоялся в период с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
– проект создан на русском языке и (или) на официальных языках народов Российской Федерации;
– не допускаются к участию проекты с контентом в формате трейлеров, тизеров и других промо-материалов, за исключением социальных роликов.

Проведение церемонии награждения запланировано на весну 2024 года.

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