ИРИ начал прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Проведение церемонии награждения запланировано на весну 2024 года

Институт развития Интернета (ИРИ) анонсировал начало приема заявок на соискание Национальной премии интернет-контента.

Претендовать на статус социально значимого контента могут все форматы: сериалы, мультимедийные проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие.

Награда будет вручаться в 25 номинациях, ознакомиться с полным список можно на официальном сайте премии. Прием заявок продлится до 16:00 29 декабря по московскому времени.

Основные требования к проектам:

– цифровой релиз проекта в сети Интернет состоялся в период с 1 января по 29 декабря 2023 года на площадках, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

– проект создан на русском языке и (или) на официальных языках народов Российской Федерации;

– не допускаются к участию проекты с контентом в формате трейлеров, тизеров и других промо-материалов, за исключением социальных роликов.

Проведение церемонии награждения запланировано на весну 2024 года.