ИРИ объявил даты проведения III Национальной премии интернет-контента
Автор: БК
7 февраля 2024
Мероприятие пройдет в два дня
Институт развития интернета (ИРИ) назвал даты проведения III Национальной премии интернет-контента – в этом году она пройдет в два дня.
Первая часть премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, а вторая – 30 мая в Москве.
Сообщается, что на соискание наград главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента было подано более тысячи проектов разных форматов.
Премия ИРИ насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Финалистов, по традиции, определит экспертный совет, а победителей – профессиональное жюри.
Фото: пресс-служба ИРИ
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