top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ объявил даты проведения III Национальной премии интернет-контента

ИРИ объявил даты проведения III Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

7 февраля 2024

Мероприятие пройдет в два дня

Институт развития интернета (ИРИ) назвал даты проведения III Национальной премии интернет-контента – в этом году она пройдет в два дня.

Первая часть премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, а вторая – 30 мая в Москве.

Сообщается, что на соискание наград главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента было подано более тысячи проектов разных форматов.

Премия ИРИ насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Финалистов, по традиции, определит экспертный совет, а победителей – профессиональное жюри.

Фото: пресс-служба ИРИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Наше кино» представило проекты на 2024-2025 годы
Подробнее
«Танцуй, Селедка!»: черная комедия о предательстве отца, рассказанная женщинами
Подробнее
«Присцилла: Элвис и я»: драма взросления жены Элвиса Пресли
Подробнее
НМГ создаст кластер по производству документальных фильмов и сериалов
Подробнее
Касса четверга: «Мастер и Маргарита» продолжает лидировать
Подробнее
Международная касса: главной новинкой стал «Аргайл: Супершпион»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 января – 4 февраля 2024 года
Подробнее
Милош Бикович не будет сниматься в новом сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Конец славы» выступает на уровне «Беспринципных в деревне»
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 февраля
Подробнее
Джейк Джилленхол сорвал своим поведением съемки фильма с бюджетом в 26 млн евро
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках февраля
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Конец славы»
Подробнее
Новым генеральным директором РОСКИНО назначена Эльза Антонова
Подробнее
«Мастер и Маргарита» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Okko рассказал о новинках февраля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» вновь на первом месте
Подробнее
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
ИРИ подвел итоги 2023 года и рассказал о проектах первого полугодия 2024-го
Подробнее