ИРИ объявил даты проведения III Национальной премии интернет-контента

Мероприятие пройдет в два дня

Институт развития интернета (ИРИ) назвал даты проведения III Национальной премии интернет-контента – в этом году она пройдет в два дня.

Первая часть премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, а вторая – 30 мая в Москве.

Сообщается, что на соискание наград главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента было подано более тысячи проектов разных форматов.

Премия ИРИ насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Финалистов, по традиции, определит экспертный совет, а победителей – профессиональное жюри.

Фото: пресс-служба ИРИ