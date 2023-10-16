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ИРИ объявил второй конкурс на поддержку дебютантов

Автор: БК

16 октября 2023

Прием заявок продлится до 12 декабря

16 октября Институт развития Интернета (ИРИ) начал прием заявок на участие во втором конкурсе на поддержку дебютных проектов.

Участие в отборе могут принять студенты или выпускники государственных либо частных образовательных организаций по направлениям творческих (креативных) индустрий, таких как «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения (включая документальное)», «Актерское искусство (мастерство)», «Анимация», «Реклама и связи с общественностью» (образование должно быть получено не ранее 2019 года).

Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. Участник также должен предоставить письмо о поддержке от представителя индустрии с собственной фильмографией.

Основное направление – проекты для размещения в социальных сетях и на видеохостингах (обязательное приоритетное размещение на российских платформах, в том числе VK.Video и Rutube) с количеством подписчиков более 1 тыс. Тематические линии проектов – «Россия XXI века», «Мы вместе», «Гордимся», «Будь собой», «Делай добро» и «Действуй!». Максимальная сумма поддержки на проект – 3 млн рублей.

Прием заявок продлится до 12 декабря 2023 года (до 18:00). Более детальная информация доступа на официальном сайте.

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