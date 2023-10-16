ИРИ объявил второй конкурс на поддержку дебютантов
Прием заявок продлится до 12 декабря
16 октября Институт развития Интернета (ИРИ) начал прием заявок на участие во втором конкурсе на поддержку дебютных проектов.
Участие в отборе могут принять студенты или выпускники государственных либо частных образовательных организаций по направлениям творческих (креативных) индустрий, таких как «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения (включая документальное)», «Актерское искусство (мастерство)», «Анимация», «Реклама и связи с общественностью» (образование должно быть получено не ранее 2019 года).
Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. Участник также должен предоставить письмо о поддержке от представителя индустрии с собственной фильмографией.
Основное направление – проекты для размещения в социальных сетях и на видеохостингах (обязательное приоритетное размещение на российских платформах, в том числе VK.Video и Rutube) с количеством подписчиков более 1 тыс. Тематические линии проектов – «Россия XXI века», «Мы вместе», «Гордимся», «Будь собой», «Делай добро» и «Действуй!». Максимальная сумма поддержки на проект – 3 млн рублей.
Прием заявок продлится до 12 декабря 2023 года (до 18:00). Более детальная информация доступа на официальном сайте.