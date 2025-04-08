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ИРИ назвал победителей конкурса на создание молодежного контента

Автор: БК

8 апреля 2025

В рамках отбора будет поддержано 90 проектов на общую сумму 2,7 млрд рублей

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил победителей конкурса на создание молодежного контента.

В рамках отбора будет поддержано 90 проектов на общую сумму 2,7 млрд рублей. Больше половины из них – 59 победителей – проекты в блогосфере. По направлению «Мультиформатный контент» поддержку получит 31 проект.

Среди веб-сериалов, которые получат поддержку – комедийные проекты «Курицы VS коровы» о молодых предпринимателях-аграриях и «Дидюшкино LIVE» о молодом чиновнике поселковой администрации, ведущем свой блог, детективный сериал «Участковый – Саша» о выпускнике академии МВД, которого переводят участковым в отдаленную деревню, документальный проект о современной рок-музыке и инди-исполнителях «Громко и честно» и другие работы.

Среди документальных проектов – сериал о молодежных православных сообществах «Православные зумеры», новый сезон проекта «Цифровая броня» о киберпреступлениях в России, ведущим которого выступит Андрей Малахов, авторский проект Марии Шаховой о российских гениях прошлого и настоящего «НеНовости» и другие.

Все проекты должны быть реализованы до 14 ноября.

Полный список победителей доступен на сайте ИРИ

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