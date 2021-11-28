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ИРИ планирует перезапустить образовательную программу для авторов контента

Автор: Виолетта Палий

28 ноября 2021

Курс будет ориентирован на региональных участников

В 2022 году Институт развития интернета планирует перезапустить обучающую программу для участников конкурсов на создание контента, переориентировав ее на регионы. Об этом на пленарном заседании «Меры поддержки кино в России» форума «Российская креативная неделя. Сибирь» рассказал генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский. Также по данному направлению планируется взаимодействие с Фондом кино, Росмолодежью и другими госструктурами.

Алексей Гореславский отметил, что на Конкурс на создание социально значимого контента для молодежи (нацпроект «Культура») в 2021 году поступило 55 заявок из Иркутской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края. Победителями стали 7 проектов из Красноярского края, Новосибирской, Томской и Иркутской областей.

«Мы стараемся максимально поддерживать региональные заявки, но пока порядка 70% заявок – это Москва и Петербург, два года назад было 85%. Региональная доля выросла. Резко повышается качество и количество денег, которое мы в результате конкурса отправляем производителям из регионов, но темпы этого далеки от того, чтобы сравняться со столицами», – констатировал генеральный директор АНО «ИРИ».

Обучающая программа для участников конкурсных отборов АНО «ИРИ» существует с июля 2020 года. Формат обучения — онлайн-курс с теорией и практикой, который можно проходить в любое время. Также в течение всего обучения участников сопровождает куратор, который подсказывает, что доработать или изменить в заявке.

В 2020 году на участие в обучающей программе поступило 326 заявок, полностью прошли курс 50 участников (15,4%), подали заявки на конкурс 34 (9%). В 2021 году с января по сентябрь поступило 284 заявки, полностью прошли курс 66 (23%), участники акселератора подали на конкурс 105 проектов (37%), победили 18 (6%).

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