В кинотеатре «Художественный» состоялась презентация ИРИ

Институт развития интернета рассказал о флагманских проектах сезона 2023/2024

21 сентября Институт развития интернета (ИРИ) провел большую презентацию, где представил линейку флагманских проектов на сезон 2023-2024 года.

Ведущими вечера стали исполнительный директор ИРИ Елена Лапина и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. В первую очередь они подвели некоторые итоги последних двух лет работы института. В их числе – 935 поддержанных проектов, 36% которых относятся к сфере видеоконтента. 32% оригинального контента онлайн-платформ за три квартала 2023 года создано при участии ИРИ. С сентября 2023-го по декабрь 2024-го на стримингах появятся еще 106 проектов, поддержанных институтом. Общий объем инвестиций ИРИ достиг 45 млрд рублей.

Открыл презентацию блок, посвященный шоу из мира блогосферы. В их числе – путешествия Ольги Бузовой по техническим вузам России и первое в мире real-time геополитическое дипфейк-шоу с «Илоном Маском» в роли ведущего.

Среди других релизов этого раздела – авторский литературный проект Константина Образцова «Образцовое чтение», комедийное шоу «Стереотипы» и кукольное шоу «Политолог Марк Аркадьевич», выполненное в стилистике «Маппетов».

После проектов блогосферы и реалити-шоу речь зашла о детских и подростковых сериалах. Среди них – сказка «Недетское кино», детский детектив «Любопытная Варвара», второй сезон сериала «Школота», приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка» (съемки которого завершились буквально на днях) и комедия о подростках в политехническом колледже с говорящим названием «Политех».

Дальше генеральный директор ИРИ представил блок сериалов, сюжет которых основан на реальных событиях:

– ретродетектив Егора Кончаловского «Большой дом», повествующий о диверсантах, охотящихся за физиком-ядерщиком и его разработками;

– историческая шпионская драма «Берлинская жара» о борьбе мировых разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии;

– военная драма «По зову сердца» от Игоря Угольникова, рассказывающая о защите Москвы в октябре 1941 года;

– документальный сериал «Я тебя отвоюю», посвященный родственникам участников СВО;

– снятая в Мариуполе драма «20/22»;

– детективная драма «Десять дней до весны», действие которой разворачивается в марте 2014 года;

– драма «Клипот», сюжетно пересекающаяся с «Бесами» Достоевского. Елена Лапина отметила, что это ни в коем случае не экранизация, а всего лишь интересный случай совпадения искусства и жизни;

– документальный сериал «Игры и люди» – история советского олимпийского движения, рассказанная от лица Виталия Смирнова, члена МОК на протяжении 44 лет;

– документальный политический триллер «Нефть», премьера которого назначена на февраль 2024 года.

Затем последовал блок исторических драматических сериалов, который Елена Лапина назвала «Ролью личности в истории»:

– действие детектива «Цербер» разворачивается в Петербурге 1826 года, где происходит серия жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Режиссер Владимир Щегольков получил из рук Лапиной свою награду за лучший пилот фестиваля «Пилот» по версии жюри;

– драма «Столыпин» повествует о противостоянии министра внутренних дел Российской империи и революционеров-максималистов. Съемки проекта еще идут, поэтому зрителям был продемонстрирован ролик из рабочих материалов. Роль Столыпина исполняет Александр Устюгов;

– байопик «Адмирал Кузнецов» рассказывает историю самого молодого наркома военно-морских сил. Главную роль играет Игорь Петренко. Съемки проекта также еще идут;

– сюжет «Царской прививки» вращается вокруг императрицы Екатерины II, которая рискнула жизнью и первой в России сделала себе прививку от оспы во время эпидемии. Главную роль в проекте исполняет Ирина Пегова;

– драма «Точка ноль» с Мариной Александровой, повествующая о современных вирусологах.

Следующий блок был посвящен отечественной супергероике и новым героям. В него вошли:

– «Молот ведьм», повествующий о городе Калязин, где находится секретный институт. В нем с советских времен изучают магию, чтобы поставить ее на службу людям. По словам генерального директора ИРИ, сюжет сериала – это буквально готовая видеоигра;

– «Казачок», фантастическая комедия с Алексеем Лукиным. Главный герой сериала – обычный московский школьник, который упал в деревенский колодец и благодаря этому перенесся в казачью станицу в разгар Смутного времени;

– «Короче, план такой», авантюрная комедия про русских хакеров с Кириллом Нагиевым и Софьей Каштановой;

– «Министерство всего хорошего», фантастический проект по сценарию Александра Цыпкина о борьбе двух волшебных структур, отвечающих на все запросы людей. Главные роли в проекте достались Николаю Фоменко, Анастасии Ивлеевой, Елизавете Ищенко и Владу Прохорову;

– «Красный 5», комедийный боевик с Денисом Шведовым и Романом Курцыным, который Гореславский охарактеризовал как «сериал о супергероях в трениках и о том, что бывших силовиков не бывает»;

– анимационный сериал «Супергерои.ру».

Елена Лапина перешла к блоку драматических сериалов. По ее словам, это всегда коллаборация платформ и каналов, потому что бюджеты проектов очень внушительные.

– «Последний богатырь. Наследие» – сериал, разворачивающийся в мире популярной франшизы. По проекту был продемонстрирован эксклюзивный первый трейлер, наглядно показывающий масштаб шоу;

– исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым про выдающегося адвоката и оратора конца XIX века. Для продюсера Алексея Учителя это будет сериальный дебют;

– «Челюскин. Первые» от шоураннера Федора Бондарчука, повествующий об уникальной спасательной операции, имевшей место в Арктике в 30-е годы прошлого века. Съемки проекта еще продолжаются;

– «ГДР» – шпионский детектив с Александром Горбатовым и Линдой Лапиньш. Действие разворачивается в конце 80-х незадолго до парения Берлинской стены. Выход шоу запланирован на начало 2024 года;

– «Абрек» – экранизация одноименной повести Джамбулата Умарова, история дружбы чеченского мальчика и волка. Лапина охарактеризовала его как «сериал-притчу». Релиз назначен на 4 ноября в День народного единства;

– криминальная драма «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, премьера которой состоялась на фестивале «Новый сезон». По сериалу продемонстрировали бодрый трейлер, смонтированный под трек группы «Кино».

В продолжение темы 90-х на презентации был представлен комедийный сериал «Отмороженные» про четырех бандитов, которые приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и просыпаются в 2022 году. В главных ролях Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев и другие.

Первая часть блока «О себе» посвящена молодой аудитории.

– «Некрасивая» – история о том, как пережить утрату. Главная героиня сериала – мечтающая о мести девушка, чье лицо было изуродовано в результате автокатастрофы. В главной роли Варвара Володина.

– «ФК Родина» - духоподъемная комедия про капитана футбольной команды, который соглашается на опасную сделку с местным авторитетом ради спасения «Родины» и становится новым владельцем клуба. Конечно же, все идет наперекосяк, и команда остается должна денег бандиту.

– «Струны – второй сезон» – продолжение истории взросления четверых виолончелистов. Первый сезон с успехом прошел на «Кинопоиске»;

– «Френдзона – второй сезон» – рассказ о неумении выстраивать отношения. По словам Лапиной, это «ее краш, как говорит молодежь».

– «Все ОК» – история о молодом человеке, который узнает, что у него есть две маленькие сестры, и он должен взять на себя заботу о них.

Дальше речь пошла о семейных проектах, которые кратко представил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

– «Многодетство» – семейная комедия о многодетной семье, которая переезжает из города в деревню, чтобы создать для себя новый мир;

– «Мастодонт» – история о провинциальном чиновнике, переезжающем в Москву в поисках дочери. В главной роли Федор Добронравов;

– «Котострофа» – комедия про говорящего рыжего кота с Михаилом Трухиным. По словам Гореславского, мы могли бы узнать о себе много нового, если бы наши животные умели разговаривать;

– комедия «Артист», повествующая о вышедшем из тюрьмы воре, который хочет завязать. Для этого Артисту нужно добраться до сокровищ, спрятанных в доме, где сейчас живет невестка с детьми. Герою Юрия Стоянова приходится переодеваться няней и устраиваться к ним на работу.

Документальное кино является очень важным направлением для ИРИ. Гостям презентации были представлены четыре проекта.

– «Киборг» рассказывает о прорывных российских разработках в области протезирования. Одним из героев документального проекта станет фигурист Роман Костомаров.

– «Деньги будущего. Новый мировой финансовый порядок» – проект, где финансовые специалисты пытаются вместе с нейросетями разобраться, что ждёт рынок страны в будущем;

– «Северный морской путь» – история об уникальной арктической морской артерии России, которая делается совместно с сервисом «Смотрим»;

– «Большая битва» шоураннера Сергея Бондарчука о российских борцах ММА. Премьера состоится уже завтра на сервисе Wink.

Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина отметила, что у института есть свой проект-символ, сериал «Трудные подростки», поэтому название заключительного проекта презентации ей кажется очень символичным – по «Подросткам и космосу» был продемонстрирован только постер.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский поблагодарил всех гостей за внимание и завершил презентацию словами героя Федора Добронравова из сериала «Мастодонты»: «Граждане миленькие, да ведь нет от интернета никакого вреда!»