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ИРИ проведет конкурс проектов для региональных СМИ

Автор: БК

1 апреля 2024

Прием заявок продлится до 26 апреля

Институт развития интернета (ИРИ) открыл прием заявок на конкурс проектов для региональных СМИ.

Одним из основных условий участия является соответствие заявленным тематическим направлениям, среди которых: «Год Семьи», «Единство народов России и межконфессиональный мир», «Наука и популяризация научных знаний», «Противодействие экстремизму и терроризму».

Проект должен быть обязательно размещен на интернет-ресурсе регионального СМИ и в его социальных сетях. Он может содержать в себе несколько форматов контента (тексты, видео, изображения, аудио). Интернет-СМИ может выступать автором или партнером проекта.

Прием заявок продлится до 26 апреля. В отборе могут участвовать издания из любого региона страны за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей. Заявки принимаются в том числе и от региональных филиалов федеральных СМИ.

Победители конкурса станут известны до 15 июля, а максимальная сумма поддержки составит 500 тысяч рублей. Проекты-победители должны быть реализованы до 15 ноября и собрать не менее тысячи просмотров, прослушиваний или уникальных пользователей.

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