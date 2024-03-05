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Институт развития интернета запустит собственный телеканал

Автор: Илья Кувшинов

5 марта 2024

Он начнет работу уже в этом месяце

Институт развития интернета (ИРИ) запустит собственный тематический канал «Мы», который начнет работу уже в этом месяце. Об этом сообщают «Ведомости».

Организацией работы, дистрибуцией и маркетингом нового канала, рассчитанного на аудиторию в возрасте 25-55 лет, займется «Медиа-телеком». «Мы» будет представлен в пакетах крупных телеоператоров и видеосервисов.

Сетку вещания канала составят игровые, документальные и образовательные проекты, сделанные при поддержке ИРИ. В ближайшее время в эфире появятся сериалы «Саня, газуй!», «Естественный отбор», «Сама дура», онлайн-шоу «Уездный доктор» и другие.

Коммерциализация проекта на начальном этапе проекта не предполагается – его ключевой задачей, по словам представителя канала, станет «построение дополнительного канала привлечения аудитории, обеспечение максимальной доступности созданного социально значимого контента разных жанров и на разные темы».

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