На интенсиве «Искусство питчинга» обсудили индустриальное значение дебютного кино

В рамках семинара прошли круглые столы с экспертами отрасли

В первый день семинара-интенсива «Искусство питчинга», организованного Министерством культуры и медиахолдингом «Цифровое Телевидение», состоялись индустриальные круглые столы.

На дискуссии «Индекс настроений дебютантов» представили результаты отраслевого исследования «Цифрового телевидения» о тематических и жанровых предпочтениях дебютантов. В обсуждении приняли участие министр культуры Ольга Любимова, советник президента Владимир Толстой, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, сценарист, креативный продюсер Национальной Медиа Группы Андрей Золотарев, шеф-редактор Института развития интернета Евгений Сосницкий, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев.

В опросе приняли участие 135 выпускников профильных вузов прошлого и нынешнего годов. Из них 78% составили режиссеры, 14% – режиссеры и сценаристы, 5% – просто сценаристы, 2% – продюсеры-дебютанты. 67% опрошенных оказались дебютантами в игровом кино, 23% – в документальном, 10% – в анимации. 54% респондентов были женщинами. Треть опрошенных составила аудитория 25-34 лет, еще 34% – 35-44 лет.

Выяснилось, что дебютанты больше всего боятся, что фильм не получит финансовой господдержки (41%), окажется плохим (32%), не таким, каким был задуман изначально (29%), не выйдет в принципе (23%), станет единственным в карьере (18%) и его никто не посмотрит (18%). «Опасение не получить государственную поддержку верно. Это действительно сложно, – прокомментировал Федор Соснов. – Приходится конкурировать в том числе с более опытными продюсерами и режиссерами. Но это же опасение должно изменить отношение к государственной поддержке. Если вы делаете выбор обратиться за государственной поддержкой, то должны понимать, что этим придется заниматься какое-то время, и год от года приходить на конкурсы. Питчинг предоставляет возможность встретиться в одном месте со всеми основными игроками отрасли – руководителями медиахолдингов, платформ, генпродюсерами ведущих кинокомпаний».

В среднем идеальным бюджетом для дебюта называют сумму в 50-70 млн. По данным Кудрявцева, средний бюджет дебютного фильма сегодня составляет 49 млн. То есть субсидия на производство дебютов укладывается в идеальные представления дебютантов о бюджете, хотя и идет по нижней планке.

54% дебютантов предпочитают начинать с драмы, собираются снимать ее и дальше – 61% опрошенных. В документальном кино планируют дебютировать 21% респондентов, 21% – в комедии, 16% – в детском и семейном кино, по 9% – в приключениях и триллерах/хоррорах. В качестве жанра второго фильма наибольший прирост показали комедии, приключения и фантастика, анимация. Таким образом дебютанты расположены к жанровым экспериментам, но начинать с этого никто не рискует. Наименее привлекательным жанром для дебютантов оказалось военное кино (34%). Также респондентам не интересны анимация (32%), комедия (31%), триллер/хоррор (31%), экшн (30%), фантастика (29%).

Дебютантам максимально интересно снимать на понятные и близкие темы из своего жизненного опыта: семья (68%), любовь и отношения (57%), дети и подростки (56%). Также они хотят создавать картины о людях искусства (54%), истории (48%), байопики знаменитых личностей (45%), сказочные миры (43%), путешествия (39%). Наименее интересными респондентам оказались темы войны (9%), видеоигр (11%), предпринимательства (13%), «лихих 90-х» (16%), бандитов (16%), спорта (18%) и маньяков (18%). Евгений Сосницкий заметил, что самый низкий интерес дебютанты выражают к темам, по которым сегодня снимают практически все сериалы в стране, что свидетельствует о разрыве между тем, чему учат в вузах, и что потом происходит с выпускниками, начинающими работать на практике в индустрии.

При этом 28% дебютантов мечтают снимать кино, которое будет успешно в прокате и которое будет популярно у зрителя. 17% просто мечтают снимать кино. 6% опрошенных мечтают о наградах. В индустрии дебютанты хотели бы видеть грамотное, внимательное финансирование (19%), больше доверия к дебютантам со стороны продюсеров и тех, кто распределяет финансирование (11%), возможность реализоваться в профессии (9%). Молодые кинематографисты понимают, что дебютный контент не востребован рынком. Основными проблемами проката такого кино называют нехватку денег на продвижение (64%), нежелание кинотеатров брать фильмы (57%), проблемы в самом контенте (31%).

«Во многих ответах на вопросы чувствуется неуверенность, а иногда чувствуется самоуверенность. Чрезвычайно важно найти разницу между уверенностью в себе и самоуверенностью, при этом довольно сложно сделать это самому, – оценил исследование советник президента по культуре Владимир Толстой. – И все равно самым главным по-прежнему остается сценарий. Очень многие молодые режиссеры стремятся снимать именно по своим сценариям, а ведь они обладают довольно небольшим личным опытом. И поэтому выбирают снимать о проблемах семьи, любви, о том, что им знакомо, а за многое, что им не знакомо, боятся браться. Поэтому я бы посоветовал рассматривать возможность снимать по чужим сценариям, искать качественные сценарии для своей режиссерской или своей продюсерской работы».

«Ответы дебютантов порадовали трезвостью. Большинство беспокоится о том, чтобы хватило финансирования, стремятся правильно рассчитать свои силы, – поделилась своими впечатлениями министр культуры Ольга Любимова. – Респонденты хотят снимать драмы, выдающийся жанр, но очень сложный для дальнейшего проката. Дебютанты это осознают и трезво отмечают, что кинотеатры не возьмут их драмы к показу. Тем не менее в качестве второго фильм тоже выбирают драму, по всей видимости хотят, чтобы не прокатались два фильма подряд. При этом четко понимают, что госфинансирования не хватит на все драмы. Образ дебютанта сложился: с одной стороны человек знает, что впереди масса трудностей, с другой стороны, сам себе их выбирает».

Федор Соснов обратил внимание, что желание большинства дебютантов начинать свой путь с драмы приведет к более высокой конкуренции в этом жанре в том числе на питчингах. Глава Фонда кино предложил молодым кинематографистам быть смелее в выборе жанра. «Основной суперсилой дебютного кино респонденты называют смелость, при этом большинство из них выбирает один и тот же жанр – драму. Вместе с тем смелость должна быть не только тематическая, но и жанровая», – пояснил он.

Евгений Сосницкий отметил, что целью ИРИ является поддержка проектов, дающих определенные смыслы, и поэтому институту как раз нужны драмы. «Нам необходимы мыслящие авторы, которые могут снимать не на сто процентов коммерческий контент, но способны говорить со зрителем, задавать ему вопросы и поднимать актуальные темы. ИРИ регулярно отказывает проектам, которые могут быть успешными, однако не несут необходимые нам смыслы и не инициируют дискуссию в обществе. Индустрия хорошо учит зарабатывать деньги, но проблемы возникают с глубокими интересными сценариями с каким-то общественным влиянием», – заявил он.

Андрей Золотарев призвал не принижать жанр драмы. «Драма – королева жанров. Вообще все жанры имеют в основе драму. И вообще, когда дебютант говорит про драму, мы не знаем, что он имеет в виду: собирается ли он снимать зрительское кино или о шуршащем пакетике. Во многом дебютантам на подсознательном уровне страшно получить оценку. Если ты снимаешь про шуршащий пакетик, понятно, что ты сделал как бы арт и никто не спросит, в чем проблема со сборами. Нужно преодолевать страх выйти к зрителю. И как будто бы дебютанты начинают справляться с ним, тенденция позитивная. Я бы очень хотел, чтобы жанром первого фильма дебютанты выбирали более зрительское кино, а драма бы доминировала в вопросе, в каком жанре респонденты хотят снять второй фильм», – выразил пожелание Золотарев.

В заключение обсуждения драмы как избранного жанра для дебютантов Ольга Любимова заявила, что дебютное кино должно быть в прокате. И задача продюсера и государства состоит в том, чтобы предоставить режиссерам и сценаристам эту возможность. «Вы как режиссеры выбираете жанр. Забудьте, что мы говорили ранее, снимите драму, где много плачут и смеются от радости, мелодраму, поменяйте жанр в середине или сделайте ее трагедией. По сути, нам это не важно. Нам важно, чтобы картина получилась, а дальше мы обязаны вам помочь сделать так, чтобы она прозвучала. Но и у вас руки не должны опускаться, если вы не получили приз за лучший фильм сразу на ММКФ», – пояснила она.

По поводу поддержки дебютного кино в прокате Ольга Любимова объяснила, что в министерстве культуры долгие годы выдавали субсидию на прокат, но по отчетным документам и по результатам в прокате выяснилось, что на тот момент профессиональное сообщество не было готово к получению этой поддержки. «Самым главным было провести премьеру в самом большом зале на Новом Арбате, а потом отпраздновать ее в роскошном пространстве. Необходимо, чтобы продюсеры и прокатчики были готовы представить адекватные расчеты на те самые 5-7 млн рублей поддержки на прокат. Пока мы видим, что продюсерская группа, не только дебютов, но иногда и взрослого авторского кино, не совсем представляет себе, что такое поддержка в прокате», – уверена она. В Фонде кино существует возвратная поддержка проката для картин, обладающих значительным зрительским потенциалом. По объяснению Федора Соснова, поддержка, по сути, представляет собой беспроцентный займ, причем довольно краткосрочный, поскольку он должен быть возвращен спустя шесть месяцев после проката. То есть это займ до года, на который идут крупные студии, оценивая свои возможности в P&A и возможности в прокате.

Фото: пресс-служба Министерства культуры