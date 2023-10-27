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Минкультуры России и «Цифровое Телевидение» проведут образовательный интенсив «Искусство питчинга»

Автор: БК

27 октября 2023

Мероприятие пройдет в Москве с 30 октября по 1 ноября

Министерство культуры Российской Федерации и медиахолдинг «Цифровое Телевидение» проведут образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга». Программа рассчитана на кинематографистов, прошедших во второй этап конкурсного отбора по созданию национальных фильмов.

Мероприятие пройдет в Москве с 30 октября по 1 ноября на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре».

В открытии и работе семинара-интенсива «Искусство питчинга» примет участие министр культуры РФ Ольга Любимова и директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко.

Тренерами интенсива выступят директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», журналист и продюсер Иван Кудрявцев, режиссер, сценарист и продюсер Евгений Григорьев, киновед и продюсер Алена Сычева, основатель студии RGBY Павел Борейко, кинорежиссер и продюсер Владимир Головнев, кинорежиссер и сценарист Иван И. Твердовский.

В рамках образовательного блока пройдет тренинг «Приемы победителей: как построить защиту, которая запомнится экспертам», где будут разобраны сильные и слабые стороны очных защит, а также даны практические советы дебютантам.

Ведущие тренинга «Внимание на экран: визуализация проекта с выгодной стороны» объяснят, как сделать презентацию стильной, яркой и запоминающейся. Кроме того, эксперты разберут несколько защит 2022 года – к участию в семинаре приглашены победители прошлогоднего питчинга, которые поделятся наработанными тактиками.

Завершится «Искусство питчинга» генеральным прогоном в министерстве культуры: дебютанты получат уникальную возможность отрепетировать свою защиту на той самой сцене, где им придется совсем скоро выступать перед экспертами.

Также в рамках мероприятия пройдут индустриальные круглые столы и мастер-классы.

30 октября в 11:30 на круглом столе «Индекс настроений дебютантов» будут представлены результаты масштабного отраслевого исследования, в основе которого лежит детальный опрос кинематографистов, делающих первые шаги в большом кино. В дискуссии примут участие советник президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов, сценарист Андрей Золотарев, режиссер и продюсер Жора Крыжовников.

В 13:00 состоится круглый стол «Продам дебют. Дорого», на котором продюсеры, работающие с дебютантами, а также представители кинотеатров и дистрибьюторы расскажут о лучших практиках продвижения дебютного кино. К дискуссии приглашены режиссер Алексей Учитель, кинопродюсеры Сергей Сельянов и Антон Калинкин, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова и другие.

31 октября состоится мастер-класс «Важность нетворкинга» от бывшей разведчицы-нелегала, полковника службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой и ее супруга, бывшего разведчика-нелегала, полковника службы внешней разведки в отставке Андрея Безрукова. Эксперты расскажут о важности нетворкинга, социализации и приемах налаживания связей, которые можно применять в обычной жизни.

Полная программа и список приглашенных спикеров будут обнародованы к началу мероприятия.

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