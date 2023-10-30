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В Москве стартовал образовательный интенсив «Искусство питчинга»

Автор: БК

30 октября 2023

Со вступительным словом выступила министр культуры РФ Ольга Любимова

30 октября в Москве начался семинар-интенсив «Искусство питчинга», рассчитанный на кинематографистов, которые прошли во второй этап конкурсного отбора по созданию национальных фильмов.

Открылось мероприятие вступительными словами от организаторов – министра культуры РФ Ольги Любимовой и куратора интенсива, директора по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Ивана Кудрявцева.

«Трудно поверить, что этой истории всего три года, потому что, мне кажется, она была всегда, – подчеркнула Любимова. – Мы всегда говорили о том, что надо вместе учиться правильно представлять свои проекты, уметь укладываться во время, понимать, как рассказать о смысле проекта, его экономике и своей команде. Казалось бы, я говорю простые и банальные вещи, и когда мы обсуждаем это друг с другом – все кажется так просто. Но мы видим и по мэтрам отечественного кинематографа, что это безумно волнительно – не всегда получается представить проект достойно. Что уж говорить о людях, которые впервые выступают на сцене, которые волнуются и переживают».  

Кудрявцев, в свою очередь, отметил, что цель семинара – подготовить идеальный питч для грядущей защиты проектов. «Некоторые из вас уже выступили сегодня перед тренерами с первой итерацией питча, будет и вторая, и третья, с которой мы будем выступать на генеральном прогоне на главной сцене в Минкульте. Вы сможете попробовать ее ногами, почувствовать этот воздух и понять, как это будет выглядеть в решающий день», – сказал он.

Интенсив «Искусство питчинга» пройдет в Москве на площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре» до 1 ноября.

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