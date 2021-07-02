Кассовые итоги июня и первого полугодия 2021 года в кинопрокате России и СНГ

«Бюллетень кинопрокатчика» подвел кассовые итоги июня, а также первой половины 2021 года. По предварительным подсчетам, общие сборы в российском кинопрокате в июне 2021 года оказались на уровне 2,430 млрд рублей, что на 25% меньше майских показателей и на 37% ниже, чем в июне 2019-го. При пересчете в валюту месячная касса составила $34,619 млн: по сравнению с маем этого года сборы в валюте упали на 18%, а по отношению к июню 2019-го падение составило более 42%. В первом месяце лета 2021 года российские кинотеатры продали 9,441 млн билетов, что на 18% меньше майских показателей и на 42% ниже значений июня 2019-го.

Июнь 2021 года показал худшие показатели посещаемости и худшую кассу за последние пять лет, если оставить за скобками июнь 2020 года, когда работали только автомобильные кинотеатры. Они в прошлом году заработали всего 5,235 млн рублей (16,9 тысяч проданных билетов).

С учетом СНГ картина не становится значительно лучше. Вместе кинозалы России и стран Содружества (без учета Украины) заработали за июнь 2021 года 2,663 млрд рублей при 10,406 млн проданных билетов – это соответственно на 24% и 16% меньше, чем было месяцем ранее. При сравнении с июнем 2019-го бокс-офис сократился на 38%, а посещаемость – на 42%. Если рассматривать показатели в валюте, то за июнь 2021 года кинотеатры России и СНГ заработали $37,823 млн. В сравнении с маем касса уменьшилась на 17%, а с июнем позапрошлого года – почти на 43%.

Показатели первого полугодия 2021-го также оказались самыми низкими за пять лет. Очевидно, кинотеатральный прокат в России пока не восстановился до предпандемийного уровня. Суммарные сборы составили 21,583 млрд (с учетом СНГ – 22,692 млрд). В 2019 году аналогичный показатель был равен 28,691 млрд рублей (с учетом СНГ – 30,922 млрд). Падение составило почти 25%. Связано это с существующими ограничениями по заполняемости залов и репертуаром – в первом полугодии в прокат вышло считанное количество больших голливудских новинок. Посещаемость за полгода в 2021-м также оставляет желать лучшего: в 2019 году этот показатель составлял 112,9 млн зрителей, а в 2021-м – 79,1 млн (снижение на 30%). При учете публики из СНГ ситуация не улучшается: 83,5 млн человек в 2021 году против 123,6 млн двумя годами ранее.

Самым кассовым фильмом 2021 года в России на данный момент является ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА с 2,049 млрд рублей. Кроме лидера, рубеж в 1 млрд рублей в российском прокате за первые шесть месяцев текущего года смогли преодолеть три фильма, из них один российский (КОНЕК-ГОРБУНОК, сборы – 1,174 млрд рублей) и два американских (ДУША, сборы – 1,289 млрд, и ФОРСАЖ 9, сборы – 1,144 млрд). Третьим по кассе голливудским фильмом 2021 года стал ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (886 млн рублей).

В соревновании прокатчиков лидирует Walt Disney Studios (5,480 млрд рублей). На втором месте оказалась компания Universal Pictures с общей кассой в 4,290 млрд рублей, на третьей позиции – «Централ Партнершип» (4,005 млрд). Наибольший прирост кассы по сравнению с первым полугодием 2020 года зафиксирован у «Русского Репортажа» (+1210%), а наибольшее падение – у компании «Наше кино» (-49%).

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02.07.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова