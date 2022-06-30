IVI рассказал о новинках июля 2022 года

Турецкие сериалы, корейские дорамы и кинотеатральные новинки

Уже на IVI — «Основание: Осман» (SVOD)

Продолжение эпического турецкого хита «Воскресший Эртугрул», которое рассказывает о жизни и завоеваниях младшего сына Эртугрула, сильного и отважного Османа — он войдёт в историю как основатель Османской империи и родоначальник великой правящей династии. Одну из главных ролей играет Бурак Озчивит.

Уже на IVI — «Ветреный» (SVOD)

Молодая девушка Рейан выросла в турецкой провинции Мидьят в семье Хазара Чадоглу, сына влиятельного местного авторитета. Несмотря на то, что Рейан — добрая и очаровательная девушка, дед не любит ее, считая, что неродную внучку ему «навязали». Однажды мечтательной Рейан улыбается удача — она встречает обаятельного Мирана, который быстро завоёвывает её сердце и предлагает ей стать его женой. Наивная влюблённая девушка готовится к свадьбе, не подозревая, что Миран хранит страшный секрет: на самом деле он женится на ней, чтобы поближе подобраться и отомстить её семье. В итоге коварный план Мирана оборачивается неожиданным сюрпризом для него самого.

Уже на IVI — СМЕРТЬ НА НИЛЕ (SVOD)

Экранизация романа Агаты Кристи о выдающемся сыщике Эркюле Пуаро. 1937 год, Лондон. Богатая наследница Линнет Риджуэй сталкивается с женихом своей подруги Джеки Саймоном Дойлом. Случайная встреча приводит к неожиданным последствиям. Всего через несколько недель Линнет и Саймон, которые влюбились друг в друга с первого взгляда, женятся в Египте. Одним из гостей на торжестве оказывается знаменитый детектив Эркюль Пуаро. По окончании празднества Линнет, Саймон и их гости садятся на борт круизного лайнера «Карнак» и отправляются в поездку по Нилу. В частной беседе Линнет сообщает Пуаро, что многие присутствующие вызывают у нее недоверие и даже слегка пугают девушку. После череды подозрительных происшествий на корабле происходит страшное – один из гостей лайнера убит. Пуаро предстоит взяться за новое расследование, чтобы предотвратить новые жертвы. Ничто и никто не укроется от зоркого взгляда знаменитого сыщика. Главные роли в картине Кеннет Брана, Галь Гадот и Арми Хаммер.

Уже на IVI — РЕШАЛА: БРАТ (SVOD)

Парень с тёмным прошлым Каша пытается сойти с кривой дорожки. Но мало спастись самому: нужно помочь любимой девушке и брату, оказавшемуся за решёткой. Новая глава громкой криминальной саги, выросшей из бурятской киносенсации, – бескомпромиссная и напряжённая драма с острыми темами, прекрасными пейзажами и ярким саундтреком. Герои Александра Фролова, Константина Озерова и Мосэ Куртанидзе возвращаются в самостоятельной истории искупления и борьбы с собой.

1 июля — НЕНАСТОЯЩИЙ ПАПА (EST)

Однажды жена Дэвида призналась ему, что их девятилетний сын Бенито не от него. Вскоре после этого она попала в автокатастрофу, и тайна осталась нераскрытой. По просьбе мальчика Дэвид отправляется вместе с ним на поиски его настоящего отца. Одну из главных ролей исполнила Наталья Орейро.

1 июля — ПУШКИ АКИМБО (SVOD)

В главной роли Дэниэл Рэдклифф. Разработчик мобильных игр по имени Майлз ведёт ничем не примечательную жизнь и ощущает себя настоящим неудачником после расставания с девушкой. Он проводит всё свободное время в интернете, и его главное развлечение – троллить незнакомцев в сети. Однажды Майлз вступает в очередную онлайн-перепалку, даже не представляя, к каким последствиям это может привести. Герой хамит посетителям сайта, который в прямом эфире транслирует жестокие игры на выживание. После этой перебранки в его дом вламывается группа бандитов, связанных с миром подпольных боёв, и сам Майлз превращается в следующего участника суровой битвы. Вооружённый двумя пистолетами, которые прибиты к его рукам, парень должен сразиться с безжалостной чемпионкой Никс.

1 июля — БЕЗ ПАМЯТИ (SVOD)

Комедийная мелодрама с Кириллом Сафоновым, Марией Андреевой и Натальей Рудовой. Успешный бизнесмен Матвей (Кирилл Сафонов) в результате бандитского нападения теряет память и не может сказать, кто он и где его родственники. В это время молодая незамужняя женщина Ольга (Мария Андреева), работающая в крупной российско-китайской фирме, получает неожиданный ультиматум от начальства: все сотрудницы обязательно должны состоять в браке. Теперь ей срочно нужно выйти замуж. Пути героев неожиданно пересекаются, и, узнав об амнезии Матвея, Ольга решает выдать себя за его невесту. Вот только на деле всё оказывается не так просто: Матвея разыскивает его «настоящая» девушка Марго (Наталья Рудова) и бандиты, совершившие роковое нападение.

1 июля — СВЯТЫМ ТУТ НЕ МЕСТО (SVOD)

Нето Ниенте – бывший наёмник, также известный как Иезуит, которого отправили в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Герою удаётся выйти на свободу, когда в его деле находят признаки полицейского подлога, и теперь он надеется оставить своё криминальное прошлое далеко позади. Ниенте возвращается в Техас, чтобы воссоединиться с женой Надей и сыном Хулио, но сталкивается с непредвиденной трагедией: Надя погибает, а мальчика берёт в заложники и увозит в Мексику местный наркобарон. Чтобы спасти ребёнка и отомстить за гибель жены, Нето приходится вернуться на путь жестокости. В компании стриптизёрши Инез, которая соглашается ему помочь, Иезуит отправляется по следу своего врага.

1 июля — «Сваты. Сезон 7» (AVOD)

Седьмой сезон продолжает историю Будько-Ковалевых-Берковичей-Буханкиных. Когда-то породнившихся деревенских жителей и городских интеллигентов сблизила любовь к маленькой внучке Жене. А теперь повзрослевшая Евгения превратилась в красавицу-невесту, и женихи не заставляют себя ждать. Значит, заботливым бабушкам и дедушкам опять не видать покоя. Маленькие детки – маленькие бедки, а большие... Совсем скоро их неугомонную семью ждут бурные перемены, уморительные приключения, свадебный переполох и авантюрные путешествия – в разные страны и даже по страницам прошлого.

1 июля — «Лунный свет» (AVOD)

Эпоха Чосон, времена сухого закона. Бедная аристократка, которая делает самогон, чтобы заработать деньги для своей семьи, наследный принц, любящий выпить, и инспектор правопорядка вместе обнаруживают тайник с алкоголем. Смогут ли они сохранить эту опасную общую тайну?

7 июля — МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ (SVOD)

Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым, Федором Добронравовым и Марией Мироновой. Пропавший без вести капитан Петров возвращается домой спустя десять лет. Правда, он потерял память и теперь считает себя вождём африканского племени. Ему придётся заново привыкать к цивилизации и налаживать отношения с женой и сыном.

8 июля — ФОРМУЛА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (SVOD)

Конец XIX века. Одна из первых выпускниц юридического факультета Сорбонны Анастасия Ардашникова возвращается домой, чтобы стать одной из первых в России женщин-криминалистов. Она сталкивается с непониманием окружающих и суровыми реалиями полицейской службы в Петербурге. Но во время запутанных расследований, объединившись с опытным приставом Тарасом, талантливая Настя многое узнает о работе сыщиков и поделится своими неординарными знаниями.

14 июля — ВЫЖИВШИЕ (SVOD)

Обыкновенный провинциальный город становится эпицентром новой эпидемии: однажды местных жителей поражает сильный кашель, от которого большинство из них вскоре погибает. Те, кто не умирает, всё равно заражаются вирусом, который затрагивает отдел мозга, отвечающий за сон. Теперь люди, которые спят дольше пары часов, впадают в состояние, похожее на кому. Саша Морозов – бывший пациент психиатрической клиники, который возвращается домой незадолго до начала катастрофы и вскоре остаётся совсем один. Саша не всегда может различать реальность и фантазии и неожиданно знакомится с женщиной по имени Настя, которую он видел в своих снах. Вместе с Настей, её дочкой Лизой и школьной учительницей Олей Саша объединяет усилия, чтобы выжить и выбраться из города. Главную роль в картине исполнил Артур Смольянинов.

15 июля — «Любовь не понимает слов» (SVOD)

Провинциалка Хайят переезжает в большой Стамбул, чтобы исполнить здесь свои мечты. Устроившись на хорошую работу и начав совсем другую жизнь, энергичная девушка знакомится с Муратом. Он – полная её противоположность. Мурат очень серьёзен, порой даже слишком, а всех девушек считает расчётливыми и меркантильными. Между такими разными людьми неизбежен конфликт, но кто сказал, что здесь невозможна любовь? В одной из главных ролей появилась звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

15 июля — «Любовь напрокат» (SVOD)

Жизнь бедной официантки Дефне Топал переворачивается из-за случайного поцелуя. Молодой бизнесмен Омер, желающий сбежать от навязанной ему невесты, неожиданно целует Дефне у всех на виду. С этого и начинается невероятная любовная авантюра, где Дефне придётся выбирать между корыстной сделкой и настоящими чувствами. Турецкая романтическая комедия.

15 июля — «Черное солнце» (AVOD)

Агент Национальной разведывательной службы (НИС) Южной Кореи Хан Джи Хёк – один из лучших в своем непростом деле. Герой не просто служит на благо своей Родины, но делает это в одном из самых секретных подразделений – группе внешней разведки. В разгар рядовой операции Хан Джи Хёк пропадает без вести и руководство объявляет его погибшим. В это же время в НИС происходит масштабная утечка секретной информации, в результате чего данные об агентах попадает в Китай и Северную Корею, что стоит им жизни. Год спустя Хан Джи Хёк неожиданно для всех возвращается домой, а на все вопросы о том, где же он находился все это время, Джи Хёк не может найти ответ.

20 июля — Я – ЗЛАТАН (EST)

История знаменитого футболиста Златана Ибрагимовича – лучшего бомбардира в истории шведкой сборной и звезды топовых европейских клубов. Как «трудный подросток» из неблагополучной семьи иммигрантов построил головокружительную футбольную карьеру.

20 июля — «Ранняя пташка» (SVOD)

Свободолюбивая девушка Санем должна срочно найти хорошую работу, чтобы избежать брака по расчёту и помочь отцу. Почти случайно она устраивается в одно из ведущих рекламных агентств Стамбула, где тут же попадает в эпицентр корпоративных интриг и самого неожиданного служебного романа. Турецкий ромком с актёрским дуэтом Демет Оздемир и Джана Ямана.

21 июля — УРОКИ ИСПАНСКОГО (SVOD)

Кариньо – преподавательница испанского из Коста-Рики. Сегодня у неё должно было состояться онлайн-занятие с новым учеником из США. Но когда она подключается к программе видеосвязи, оказывается, что Адам ничего не знал об уроке! Оплаченный курс из 100 занятий – это подарок-сюрприз, организованный его мужем Уиллом. Адам в детстве много путешествовал по Латинской Америке и давно мечтал вспомнить испанский, на котором когда-то неплохо говорил. Несмотря на такое неловкое начало для обоих, первый урок проходит неплохо, и, кажется, Адам даже воодушевлён продолжать. Однако через неделю, когда Кариньо подключается для второго занятия, она видит, что Адам ещё не готов к занятию: он лежит в постели. Но причина этому оказывается не банальное опоздание или забывчивость: Адам сообщает Кариньо, что вечером накануне погиб Уилл. Эта страшная новость обескураживает молодую преподавательницу, но она пытается всячески поддержать своего ученика. Неожиданно их общение и уроки становятся для Адама необходимой поддержкой и лучом надежды.

30 июля — «Запах клубники» (SVOD)

Аслы и Бурак – люди из разных миров, которым суждено было встретиться и пересмотреть свои взгляды на жизнь и любовь. Несмотря на то, что их знакомство прошло максимально неудачно, судьба подарила героям второй шанс. После первой встречи, которая заставила их ненавидеть друг друга, они снова пересекаются в самолёте, и это становится началом новой главы в их отношениях. Вопреки обстоятельствам, непониманию родных и близких и собственным сомнениям герои по-настоящему влюбляются друг в друга. Как сложится их дальнейшая история? Смогут ли они забыть об общепринятых правилах и сохранить свою любовь, или обществу удастся разрушить их чувства? В главной роли — Демет Оздемир.

В июле — «Начальник разведки» (AVOD)

Историческая драма с Иваном Добронравовым, Игорем Петренко и Екатериной Вилковой. Шпион, резидент, лазутчик – одни из немногих имен тех, кто служит на благо Родины, вечно находясь в тени. Сериал расскажет о жизни самого молодого начальника службы внешней разведки СССР Павле Фитине на фоне процесса становления советской школы разведки.