top banner

Иви представил главные новинки марта

5 марта 2023

США, Корея, Европа и Россия

В первый месяц весны зрители онлайн-кинотеатра Иви смогут увидеть картины, ставшие призерами Каннского фестиваля, получившие «Золотой глобус» и «Оскара». На платформе будут доступны российские и корейские сериалы, а также популярные кинотеатральные релизы.

В марте на сервисе состоится онлайн-премьера комедийного мультфильма по книге Терри Пратчетта ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС, одного из лидеров российского проката (271,7 млн рублей). Главный герой, кот-аферист Морис объединяется с умными крысами для хитрого представления: грызуны портят жизнь людями, готовым хорошо заплатить за свое «спасение». Точная дата релиза станет известна позднее. 

9 марта — «Соль любви», сериал, Индия. 
Молодая танцовщица Чамчам живет танцем, однако общество не приветствует такой заработок. Главная героиня, как многие, мечтает влюбиться и выйти замуж, но с ее профессией сложно встретить суженого благородных кровей. Профессия становится для нее преградой отыскать приличную партию для создания семьи. 

14 марта — ЧЕРНАЯ СВАДЬБА, Сербия. 
Завораживающий мистический триллер с национальным колоритом. Детектив Петар расследует жестокие убийства в далекой деревне. Дело принимает неожиданный оборот, и герой оказывается вовлечен в конфликт с силами тьмы.

15 марта — ZILLION. КЛУБ ТВОИХ ГРЕЗ, Бельгия, Нидерланды.
Клубная драма на основе реальной истории взлета и заката знаменитой бельгийской дискотеки. Бывший айтишник-неудачник Франк, которого даже не пускали в клуб на фейс-контроле, со временем становится королем рейва. Он организует самые масштабные и безумные техно-вечеринки в Европе 90-х, но что остается за кулисами? Цена за тусовки еще никогда не была такой высокой.

«Настоящее прекрасно», сериал, Республика Корея. 
Трое братьев — Ли Юн Чжэ, Ли Хен Чжэ и Ли Су Чжэ — не заинтересованы в свиданиях или женитьбе, однако их родители настолько обеспокоены их безразличием к семейной жизни, что предлагают пари. Первый из братьев, который женится, получит от них квартиру. Чем же закончатся поиски любви?

16 марта — ПОСЛЕ ЯНГА, США.
Щемящая фантастическая драма с Колином Фарреллом. Семейная пара Джейк и Кира удочерили девочку из Китая Мику и купили ей робота-андроида по имени Янг. Он стал для Мики старшим братом. Когда Янг перестает работать, Джейк пытается починить его ради дочери. Из андроида извлекают карту памяти с видео, и Джейк погружается в мир его воспоминаний.

20 марта — ПРЕПОДЫ НА ВСЮ ГОЛОВУ, РФ
Парочка спецагентов получает задание обезвредить преступную группировку, базирующуюся в обычной школе. Для выполнения секретной миссии напарники выдают себя за новых учителей. Но супершпионы под прикрытием оказались не готовы к бурной школьной жизни.

Также на Иви стали доступны ЗАГОВОР В КАИРЕ, захватывающий интеллектуальный триллер, получивший две награды Каннского кинофестиваля; и лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар», биографическая драма Кеннета Браны БЕЛФАСТ. Библиотеку сервиса пополнили ироничное драмеди КРАСНАЯ РАКЕТА (США) и российский комедийный сериал «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным, Ириной Розановой, Федором Добронравовым и Дарьей Мельниковой. Российские зрители увидят французскую семейную картину БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ и веселый голландский релиз 6+ ОДНИ НА КАНИКУЛАХ. На сервисе станет доступна дорама «Те, кто читает сердце тьмы» — «Охотник за разумом» по-корейски; отечественный ситком «Против всех» и зрелищный фильм-катастрофа от режиссера кинохита «Время первых» Дмитрия Киселева МИРА.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2023 года
Подробнее
Международная касса: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» остался лидером мирового проката
Подробнее
Amediateka: онлайн-новинки марта
Подробнее
Start рассказал о премьерах первого месяца весны
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 20 по 26 февраля
Подробнее
Premier: новинки онлайн-кинотеатра в марте 
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Праведник» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 марта 2023 года
Подробнее
Юлия Борисова назначена директором по прокату Capella Film 
Подробнее
Гильдия американских киноактеров назвала победителей своей премии
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Нюрнберг»
Подробнее
Wink рассказал об онлайн-новинках марта
Подробнее
Официальная касса России: «Праведник» сохранил лидерство
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 марта
Подробнее
СТС выпустит шоу с главными комиками-импровизаторами
Подробнее
Новым генпродюсером ТВ-3 стал Константин Обухов
Подробнее
Касса России: «Праведник» сохраняет лидерство
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Подробнее
В Москве прошла премьера «Беспринципных в деревне»
Подробнее
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «Всë везде и сразу»
Подробнее