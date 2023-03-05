Иви представил главные новинки марта

США, Корея, Европа и Россия

В первый месяц весны зрители онлайн-кинотеатра Иви смогут увидеть картины, ставшие призерами Каннского фестиваля, получившие «Золотой глобус» и «Оскара». На платформе будут доступны российские и корейские сериалы, а также популярные кинотеатральные релизы.

В марте на сервисе состоится онлайн-премьера комедийного мультфильма по книге Терри Пратчетта ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС, одного из лидеров российского проката (271,7 млн рублей). Главный герой, кот-аферист Морис объединяется с умными крысами для хитрого представления: грызуны портят жизнь людями, готовым хорошо заплатить за свое «спасение». Точная дата релиза станет известна позднее.

9 марта — «Соль любви», сериал, Индия.

Молодая танцовщица Чамчам живет танцем, однако общество не приветствует такой заработок. Главная героиня, как многие, мечтает влюбиться и выйти замуж, но с ее профессией сложно встретить суженого благородных кровей. Профессия становится для нее преградой отыскать приличную партию для создания семьи.

14 марта — ЧЕРНАЯ СВАДЬБА, Сербия.

Завораживающий мистический триллер с национальным колоритом. Детектив Петар расследует жестокие убийства в далекой деревне. Дело принимает неожиданный оборот, и герой оказывается вовлечен в конфликт с силами тьмы.

15 марта — ZILLION. КЛУБ ТВОИХ ГРЕЗ, Бельгия, Нидерланды.

Клубная драма на основе реальной истории взлета и заката знаменитой бельгийской дискотеки. Бывший айтишник-неудачник Франк, которого даже не пускали в клуб на фейс-контроле, со временем становится королем рейва. Он организует самые масштабные и безумные техно-вечеринки в Европе 90-х, но что остается за кулисами? Цена за тусовки еще никогда не была такой высокой.

«Настоящее прекрасно», сериал, Республика Корея.

Трое братьев — Ли Юн Чжэ, Ли Хен Чжэ и Ли Су Чжэ — не заинтересованы в свиданиях или женитьбе, однако их родители настолько обеспокоены их безразличием к семейной жизни, что предлагают пари. Первый из братьев, который женится, получит от них квартиру. Чем же закончатся поиски любви?

16 марта — ПОСЛЕ ЯНГА, США.

Щемящая фантастическая драма с Колином Фарреллом. Семейная пара Джейк и Кира удочерили девочку из Китая Мику и купили ей робота-андроида по имени Янг. Он стал для Мики старшим братом. Когда Янг перестает работать, Джейк пытается починить его ради дочери. Из андроида извлекают карту памяти с видео, и Джейк погружается в мир его воспоминаний.

20 марта — ПРЕПОДЫ НА ВСЮ ГОЛОВУ, РФ

Парочка спецагентов получает задание обезвредить преступную группировку, базирующуюся в обычной школе. Для выполнения секретной миссии напарники выдают себя за новых учителей. Но супершпионы под прикрытием оказались не готовы к бурной школьной жизни.

Также на Иви стали доступны ЗАГОВОР В КАИРЕ, захватывающий интеллектуальный триллер, получивший две награды Каннского кинофестиваля; и лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар», биографическая драма Кеннета Браны БЕЛФАСТ. Библиотеку сервиса пополнили ироничное драмеди КРАСНАЯ РАКЕТА (США) и российский комедийный сериал «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным, Ириной Розановой, Федором Добронравовым и Дарьей Мельниковой. Российские зрители увидят французскую семейную картину БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ и веселый голландский релиз 6+ ОДНИ НА КАНИКУЛАХ. На сервисе станет доступна дорама «Те, кто читает сердце тьмы» — «Охотник за разумом» по-корейски; отечественный ситком «Против всех» и зрелищный фильм-катастрофа от режиссера кинохита «Время первых» Дмитрия Киселева МИРА.