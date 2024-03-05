Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
«Ангелы района» с Анной Михалковой и новые турецкие сериалы
Главной премьерой марта в онлайн-кинотеатре «Иви» станет мелодрама «Ангелы района», которая уже дебютировала на сервисе. Главные роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Александр Робак, Вадим Соснин, Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кот.
Кроме того, зрителей стриминга ждет ХОЛОП 2 Клима Шипенко, военная драма «По зову сердца», свежие турецкие сериалы и другие лицензионные новинки.
Только на «Иви»
Уже на сервисе:
«Ангелы района» (мелодрама, реж. Эдуард Парри)
Семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил – врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых достигают масштаба домашней катастрофы. Смогут ли они поддержать мир в семье и сохранить порядок в районе?
«Отец» (драма, реж. Чагры Байрак)
Эмин Саруханлы – жесткий и властный глава семьи, которая скромно живет в небольшом городке. Однажды трагически погибает его брат, который в отличие от Эмина сумел стать большим бизнесменом. Помимо наследства Эмину достается и жизнь в столице. Большая семья отправляется в Стамбул, где все будет совсем иначе.
С 11 марта:
«Ночная фотостудия» (мелодрама, реж. Сон Хён-ук)
В центре сюжете фотограф и владелец необычной фотостудии Со Ки Чжу. Эта таинственная фотостудия предназначена только для призраков. Изо дня в день Ки Чжу снимает портреты самых настоящих призраков. История завязывается, когда со студией начинает сотрудничать честная и справедливая адвокат Хан Бом.
С 19 марта:
«Два копа» (детектив, реж. О Хён-джон)
Детектив отдела тяжких преступлений Ча Дон Так владеет обостренным чувством справедливости и практически живет на работе. Все меняется, когда в его тело вселяется дух бывшего мошенника, и теперь они вместе расследуют преступления.
Скоро:
«Пыльный воротник» (драма, реж. Семих Багджи)
Компания старшеклассников поступает в престижную школу с тайной целью – найти человека, виновного в гибели их общего друга.
«Невиновный подсудимый» (криминальная драма, реж. Волкан Коджатюрк)
Принципиальный и неподкупный прокурор просыпается в тюремной камере с амнезией. Ему предъявляют страшное обвинение в убийстве жены и дочери. Как восстановить справедливость и переиграть заклятого врага, если не можешь доверять даже собственной памяти?
Также на сервисе:
С 7 марта:
ПОЦЕЛУЙ (мелодрама, реж. Билле Аугуст)
Канун Первой мировой войны. Амбициозный, но бедный лейтенант Антон учится на кавалерийского офицера. Он почти случайно попадает в дом богатого барона и знакомится с его дочерью Эдит, у которой паралич ног. Одинокая девушка безумно влюбляется в Антона, который только запутывается в собственных чувствах.
«Серебряный волк» (детектив, реж. Евгений Звездаков)
Разведчик старой закалки в отставке Александр Волков и молодой капитан Игорь Каморин – профессионалы своего дела, но слишком по-разному подходят к работе в силу большой разницы в возрасте. Им предстоит объединиться, чтобы раскрыть серьезный шпионский заговор.
«Трейдер» (детектив, реж. Энтони Уоллер, Феликс Герчиков)
Молодой нефтетрейдер Олег Нестеров оказывается в центре шпионской игры между спецслужбами России и США, действие которой разворачивается во время правления Саддама Хуссейна. Именно в это время происходят события, которые приводят к падению режима и началу боевых действий в Ираке. Олегу придется на каждом шагу принимать нелегкие решения: коррупция или бандиты, сочувствие бедам простых людей или участие в государственных преступлениях, любовь или прибыль, свобода или правда, которая может стать его последним выбором.
С 8 марта:
ХОЛОП 2 (комедия, реж. Клим Шипенко)
Перевоспитанный мажор Гриша решает преподать урок избалованной и наглой дочке чиновницы Кате. Из распоясавшейся «принцессы» она превращается в Золушку и просыпается в 1812 году.
«Безграничная любовь» (драма, реж. Мурат Озтюрк)
Халил Ибрагим возвращается в родной Стамбул, откуда 20 лет назад ему пришлось уехать, когда был убит его отец. Он намерен отомстить преступнику, который когда-то жестоко убил честного бизнесмена. Главный герой решает соблазнить очаровательную дочь убийцы и бросить ее.
С 15 марта:
«По зову сердца» (военная драма, реж. Игорь Угольников, Александр Балахонов)
Октябрь 1941 года. За считанные месяцы полчища фашистских захватчиков, воспользовавшись эффектом неожиданности, прошли почти полстраны и уже готовы были вонзить клинок в ее сердце – Москву. Отступать некуда, и сотни тысяч простых граждан, не имеющих ни малейшего представления о том, как выживать в походных условиях и, тем более, никогда не державших в руках оружия, добровольно идут защищать свою столицу от вражеских танков и вооруженных до зубов солдат, и, если потребуется, ни минуты не сомневаясь, отдать за нее жизнь.
С 20 марта:
ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ (историческая драма, реж. Саверио Костанцо)
Сюжет разворачивается в Риме 1950-х. Главную героиню ждет свадьба с нелюбимым мужчиной. Накануне помолвки она решает испытать судьбу и отправляется на киностудию Cinecitta, чтобы попробоваться на роль, о которой она мечтала. Незапланированное путешествие меняет ее жизнь и затягивает в большой и красочный мир кино.
С 21 марта:
БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (спортивная драма, реж. Стефано Мордини)
На чемпионате мира по ралли 1983 года разгорается жаркая битва между итальянской автокомпанией Lancia и сильной немецкой командой Audi. Соперничество набирает обороты не только на трассе, но и за кулисами турнира. Даниэль Брюль и Риккардо Скамарчо в гоночной драме на основе реальных событий.
Фото: кадр из сериала «Ангелы района»