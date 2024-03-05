Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта

«Ангелы района» с Анной Михалковой и новые турецкие сериалы

Главной премьерой марта в онлайн-кинотеатре «Иви» станет мелодрама «Ангелы района», которая уже дебютировала на сервисе. Главные роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Александр Робак, Вадим Соснин, Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кот.

Кроме того, зрителей стриминга ждет ХОЛОП 2 Клима Шипенко, военная драма «По зову сердца», свежие турецкие сериалы и другие лицензионные новинки.

Только на «Иви»

Уже на сервисе:

«Ангелы района» (мелодрама, реж. Эдуард Парри)

Семья Шаталовых играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алена руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Ее муж Михаил – врач в районной поликлинике, а их двадцатилетний сын Артем служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семейка решает житейские и бытовые проблемы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьезные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых достигают масштаба домашней катастрофы. Смогут ли они поддержать мир в семье и сохранить порядок в районе?

«Отец» (драма, реж. Чагры Байрак)

Эмин Саруханлы – жесткий и властный глава семьи, которая скромно живет в небольшом городке. Однажды трагически погибает его брат, который в отличие от Эмина сумел стать большим бизнесменом. Помимо наследства Эмину достается и жизнь в столице. Большая семья отправляется в Стамбул, где все будет совсем иначе.

С 11 марта:

«Ночная фотостудия» (мелодрама, реж. Сон Хён-ук)

В центре сюжете фотограф и владелец необычной фотостудии Со Ки Чжу. Эта таинственная фотостудия предназначена только для призраков. Изо дня в день Ки Чжу снимает портреты самых настоящих призраков. История завязывается, когда со студией начинает сотрудничать честная и справедливая адвокат Хан Бом.

С 19 марта:

«Два копа» (детектив, реж. О Хён-джон)

Детектив отдела тяжких преступлений Ча Дон Так владеет обостренным чувством справедливости и практически живет на работе. Все меняется, когда в его тело вселяется дух бывшего мошенника, и теперь они вместе расследуют преступления.

Скоро:

«Пыльный воротник» (драма, реж. Семих Багджи)

Компания старшеклассников поступает в престижную школу с тайной целью – найти человека, виновного в гибели их общего друга.

«Невиновный подсудимый» (криминальная драма, реж. Волкан Коджатюрк)

Принципиальный и неподкупный прокурор просыпается в тюремной камере с амнезией. Ему предъявляют страшное обвинение в убийстве жены и дочери. Как восстановить справедливость и переиграть заклятого врага, если не можешь доверять даже собственной памяти?

Также на сервисе:

С 7 марта:

ПОЦЕЛУЙ (мелодрама, реж. Билле Аугуст)

Канун Первой мировой войны. Амбициозный, но бедный лейтенант Антон учится на кавалерийского офицера. Он почти случайно попадает в дом богатого барона и знакомится с его дочерью Эдит, у которой паралич ног. Одинокая девушка безумно влюбляется в Антона, который только запутывается в собственных чувствах.

«Серебряный волк» (детектив, реж. Евгений Звездаков)

Разведчик старой закалки в отставке Александр Волков и молодой капитан Игорь Каморин – профессионалы своего дела, но слишком по-разному подходят к работе в силу большой разницы в возрасте. Им предстоит объединиться, чтобы раскрыть серьезный шпионский заговор.

«Трейдер» (детектив, реж. Энтони Уоллер, Феликс Герчиков)

Молодой нефтетрейдер Олег Нестеров оказывается в центре шпионской игры между спецслужбами России и США, действие которой разворачивается во время правления Саддама Хуссейна. Именно в это время происходят события, которые приводят к падению режима и началу боевых действий в Ираке. Олегу придется на каждом шагу принимать нелегкие решения: коррупция или бандиты, сочувствие бедам простых людей или участие в государственных преступлениях, любовь или прибыль, свобода или правда, которая может стать его последним выбором.

С 8 марта:

ХОЛОП 2 (комедия, реж. Клим Шипенко)

Перевоспитанный мажор Гриша решает преподать урок избалованной и наглой дочке чиновницы Кате. Из распоясавшейся «принцессы» она превращается в Золушку и просыпается в 1812 году.

«Безграничная любовь» (драма, реж. Мурат Озтюрк)

Халил Ибрагим возвращается в родной Стамбул, откуда 20 лет назад ему пришлось уехать, когда был убит его отец. Он намерен отомстить преступнику, который когда-то жестоко убил честного бизнесмена. Главный герой решает соблазнить очаровательную дочь убийцы и бросить ее.

С 15 марта:

«По зову сердца» (военная драма, реж. Игорь Угольников, Александр Балахонов)

Октябрь 1941 года. За считанные месяцы полчища фашистских захватчиков, воспользовавшись эффектом неожиданности, прошли почти полстраны и уже готовы были вонзить клинок в ее сердце – Москву. Отступать некуда, и сотни тысяч простых граждан, не имеющих ни малейшего представления о том, как выживать в походных условиях и, тем более, никогда не державших в руках оружия, добровольно идут защищать свою столицу от вражеских танков и вооруженных до зубов солдат, и, если потребуется, ни минуты не сомневаясь, отдать за нее жизнь.

С 20 марта:

ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ (историческая драма, реж. Саверио Костанцо)

Сюжет разворачивается в Риме 1950-х. Главную героиню ждет свадьба с нелюбимым мужчиной. Накануне помолвки она решает испытать судьбу и отправляется на киностудию Cinecitta, чтобы попробоваться на роль, о которой она мечтала. Незапланированное путешествие меняет ее жизнь и затягивает в большой и красочный мир кино.

С 21 марта:

БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (спортивная драма, реж. Стефано Мордини)

На чемпионате мира по ралли 1983 года разгорается жаркая битва между итальянской автокомпанией Lancia и сильной немецкой командой Audi. Соперничество набирает обороты не только на трассе, но и за кулисами турнира. Даниэль Брюль и Риккардо Скамарчо в гоночной драме на основе реальных событий.

Фото: кадр из сериала «Ангелы района»