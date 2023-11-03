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Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября

Автор: БК

3 ноября 2023

Оригинальные «Госпожа» и «Сама виновата?», а также лицензионные новинки и турецкие хиты

В ноябре онлайн-кинотеатр «Иви» планирует выпустить сразу два оригинальных сериала – эротическое драмеди «Госпожа» с Никитой Ефремовым и Евгенией Громовой и основанную на реальных событиях драму «Сама виновата?» от режиссера Сарика Андреасяна.

Кроме того, зрителей стриминга ждут лицензионные новинки, турецкие хиты и многое другое.

Только на «Иви»

Скоро:

«Госпожа» (эротическое драмеди, реж. Юлия Трофимова)

Чтобы выплатить долги матери, задолжавшей огромную сумму коллекторам, сексуально и морально скованная соцработница Маруся вынуждена познакомиться с миром ролевых игр. Это неожиданно помогает ей начать доминировать не только в постели, но и в жизни.

«Сама виновата?» (драма, реж. Сарик Андреасян)

Сериал, основанный на реальных событиях. В 2017 году тихий подмосковный город Серпухов оказался в центре внимания общественности из-за кровавой расправы Дмитрия Грачева над молодой супругой Маргаритой, которую еще многие годы будут помнить, как «девушку, которой муж отрубил топором руки». В тщательно разработанный план мести Грачева не входило убийство – он рассчитывал время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывая минуты, необходимые для того, чтобы добраться до больницы. Ведь если Рита умрет – его будет ждать большой срок.

Также на сервисе

С 4 ноября:

ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (семейный, реж. Элина Суни)

Во время школьной экскурсии в Санкт-Петербург мальчик Лева хотел увидеть каменного «Чижика-Пыжика» и загадать заветное желание — помирить родителей. Согласно петербургской легенде, чтобы желание сбылось, надо монеткой попасть в чижика-пыжика высотой всего 11 см.  Но маленькую скульптуру похитили. Объединившись с юной блогеркой Даной, бойкотируемой остальными одноклассниками, Лева втягивается в невероятное детективное приключение.

НА ГЛУБИНЕ СТРАХА (триллер, реж. Маркус Адамс)

Известная путешественница Наоми отправляется в одиночное плавание в Гренаду на встречу с бойфрендом. Трехдневное путешествие превращается в мрачное испытание, когда ее яхта попадает в шторм и сходит с курса.

ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (романтическая комедия, реж. Ребекка Миллер)

Известный оперный композитор в депрессии отправляется на поиски вдохновения и находит самую странную музу на свете — капитаншу буксира Катрину, которая лечится от любовной зависимости.

С 7 ноября:

«Скорая помощь», 6-й сезон (драма, реж. Богдан Дробязко)

В этом сезоне врачи и фельдшеры «Скорой помощи» спасут парня от кровной мести, оказавшись из-за этого под обстрелом, столкнутся с редкой формой кори у ребенка и мамой-антипрививочницей, окажут первую помощь женщине с ожогами в «интересных местах», созданных специально для «красивых докторов», будут взламывать машину, за рулем которой сидит отключившийся водитель, а рядом — агрессивный пес, ворвутся в квартиру, полную наркоманов-«зомби», так и норовивших покусать врачей, и многое-многое другое.

С 9 ноября:

Я ДЕЛАЮ ШАГ (драмеди, реж. Ольга Акатьева)

Выпускник педагогического института Саша становится учителем литературы в родной псковской школе. Он пытается завоевать уважение старших коллег и учеников, вернуть первую любовь и принять участие в престижном конкурсе. Но одна тайна может разрушить все его планы. Чтобы сделать шаг вперед, Саше нужно преодолеть свои страхи.

Скоро:

«Моя прекрасная жизнь» (драма, реж. Чагры Байрак)

Шебнем Гюмюшчю родилась и выросла в небогатой семье. Несмотря на семейные традиции, девушка работает в автомастерской и мечтает однажды оказаться на месте своих состоятельных клиенток. И такой шанс ей выпадает! Шебнем полностью меняет свою личность и внешность и начинает жизнь с чистого листа. Но однажды страшное прошлое, о котором она предпочла забыть, настигает ее.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра «Иви» уже пополнилась множеством новинок.

Сериалы:
– «Теория больших денег»
– «Бизон: Дело манекенщицы»
– «Меня зовут Фарах»
– «Совершенно другой»

Фильмы:
– Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА
– БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
– ПОЕХАВШАЯ
– Я БОГИНЯ
– ПРАЗДНИКИ
– ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР

Фото: кадр из сериала «Госпожа»

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