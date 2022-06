Сделка IVI и компании Hype Film по приоритетному отбору проектов больше не действительна

В течение года партнеры не дошли до запуска сериалов в производство

Сделка first look deal, которая предоставляет заказчику право на приоритетный отбор проектов производителя, между IVI и Hype Film не действительна. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, знакомых с деталями сотрудничества. Соглашение было заключено в июле 2021 года. Кроме того, по словам источников издания, недействителен также first look deal IVI c продюсером Владимиром Масловым.

В рамках двухлетнего договора Hype Film должна была представить IVI в формате сценария и пилота не менее 20 сериалов, из которых четыре была обязана снять. Маслов также должен был в течение двух лет представить видеосервису 20 проектов и выступить продюсером шести из них, которые выберет IVI. Как отмечают собеседники «Ведомостей», партнеры за год не дошли до съемок проектов.

Директор IVI Originals Вадим Соколовский заявил, что онлайн-кинотеатр переходит к работе с продюсерами и авторами «на рыночных условиях». «Мы проактивно реагируем на экономическую и индустриальную ситуацию, сложившуюся за последние месяцы».

По словам представителя Wink, у видеосервиса в работе есть совместный проект с Hype Film. Еще один проект Hype Film может выйти на Okko, сообщают источники «Ведомостей».

В 2021 году онлайн-кинотеатр IVI заключил семь сделок, из которых пять – это first look deal, две – эксклюзивные контракты с кинокомпанией «Среда» и писателем, сценаристом и продюсером Сергеем Минаевым. По итогам 2021 года, согласно данным компании «ТМТ консалтинга», IVI стал крупнейшим видеосервисом в России с долей на рынке по выручке в 25%