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Джеймс Кэмерон уже работает над шестым и седьмым «Аватаром»

Автор: Илья Кувшинов

6 февраля 2024

Тем не менее, постановщик предполагает, что передаст эстафету кому-то другому

Третий АВАТАР еще не вышел в прокат, а Джеймс Кэмерон уже начал разрабатывать шестой и седьмой фильм. Об этом постановщик заявил в беседе с People.

«Мы полностью написали все, включая пятый фильм, и у меня уже есть идеи для шестого и седьмого. Но, вероятнее всего, я передам эстафету кому-нибудь другому. Все-таки мы не вечны. Но я наслаждаюсь тем, что мы делаем», – подчеркнул 69-летний режиссер.

Кэмерон также рассказал о том, что он хочет, чтобы АВАТАР стал большой космической франшизой.

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ – это франшизы о новых мирах, которые вдохновляют меня еще с подросткового возраста. АВАТАР – пока молодая вселенная: у нас вышло два фильма, и сейчас мы на полпути к третьему. Чтобы оказать подобное влияние на культуру, нужно вложить в это всю свою душу и энергию. Люди часто спрашивают меня – мол, зачем делать одно и то же? Зачем Джордж Лукас делал одно и тоже? А Джин Родденберри? Когда автор чувствует связь со зрителем, зачем тратить время впустую на что-то другое? Зачем браться за то, что может не сработать?», – отметил постановщик.  

Напомним, что выход третьего АВАТАРА запланирован на 19 декабря 2025 года, а четвертого и пятого – на 2029-й и 2031-й годы соответственно.

Фото: кадр со съемок фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

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