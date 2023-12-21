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Кевин Смит работает над новым фильмом о Джее и Молчаливом Бобе

Автор: Илья Кувшинов

21 декабря 2023

Об этом рассказал сам режиссер

Кевин Смит готовит еще одну картину в своей вселенной View Askewniverse – режиссер рассказал в эфире подкаста Fatman Beyond, что приступил к работе над сценарием для третьего фильма о приключениях Джея и Молчаливого Боба.

Сюжет грядущей ленты пока неизвестен.

Постановщик надеется начать съемки в следующем году, который станет юбилейным для его персонажей – дебютная лента Смита КЛЕРКИ, где впервые появились Джей и Боб, вышла в американский прокат в 1994 году.

На данный момент парочка в исполнении Джейсона Мьюза и самого режиссера получила две сольных картины – ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР в 2001 году и ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ: ПЕРЕЗАГРУЗКА в 2019-м.

Фото: кадр из фильма ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

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