Продюсер Джоэл Сильвер уволен с проекта Amazon из-за оскорблений в адрес студии

Представитель продюсера, в свою очередь, называет данную информацию клеветой

Проект Amazon ГРЯЗНАЯ ИГРА остался без продюсера – по сообщению Deadline, Джоэл Сильвер был уволен с проекта из-за словесных оскорблений в адрес студийных боссов в связи с творческими разногласиями.

Экранизация первой книги из серии криминальных романов Дональда Э. Уэстлейка об искусном воре Паркере должна была воссоединить легендарного продюсера со сценаристом и режиссером Шейном Блэком, вместе с которым они сделали СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ и СЛАВНЫХ ПАРНЕЙ. На главную роль в проекте был заявлен Роберт Дауни-младший, однако, по слухам, он покинул его еще до проблем с Сильвером – инсайдеры утверждают, что актера заменит Марк Уолберг.

Сообщалось, что помимо ГРЯЗНОЙ ИГРЫ продюсер также лишился своей должности на другом проекте Amazon – ремейке ДОМА У ДОРОГИ Дага Лаймана с Джейком Джилленхолом, однако это не совсем так. Источники утверждают, что Сильвер уже закончил работу над картиной и просто не будет участвовать в промо-кампании.

Сразу несколько разных изданий (от Variety до Los Angeles Times) получили подтверждение увольнению продюсера с ГРЯЗНОЙ ИГРЫ, однако адвокат Сильвера Брайан Фридман всячески опровергает эту информацию, называя ее клеветой. Представители Amazon, в свою очередь, воздержались от комментариев.

Фото: кадр со съемок фильма СЛАВНЫЕ ПАРНИ