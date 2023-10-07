top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • У режиссера «Джона Уика» есть идеи сразу для нескольких сиквелов

У режиссера «Джона Уика» есть идеи сразу для нескольких сиквелов

Автор: Илья Кувшинов

7 октября 2023

Об этом рассказал сам Чад Стахелски

У режиссера ДЖОНА УИКА уже есть идеи для нескольких продолжений экшн-франшизы с Киану Ривзом. Об этом Чад Стахелски рассказал в новом интервью Inverse.

«У меня за спиной блокноты с разными набросками – пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый фильмы… У нас куча идей. Просто пока не можем определиться, какую именно историю хотим рассказать, – отметил постановщик. – Не хочется возвращать Джона Уика на экраны только ради денег. Нравится ли мне этот персонаж? Конечно. И я бы с радостью снял еще несколько картин. Если у нас будет хорошая история, то и Киану тоже вернется. Пока оставляем этот вопрос открытым. Знаю, что студия очень хотела бы, чтобы мы сделали еще один фильм».

Стахелски также заявил, что Lionsgate с «энтузиазмом и интересом» отнеслась к идеям возможных спин-оффов серии. Один из них – сериальный приквел «Континенталь», повествующий о легендарном отеле и становлении карьеры его управляющего Уинстона Скотта – уже вышел на сервисе Peacock. Выход второго спин-оффа – БАЛЕРИНЫ с Аной Де Армас – запланирован на 7 июня 2024 года.

Фото: кадр со съемок фильма ДЖОН УИК 4

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменения графика релизов на неделе 25 сентября – 1 октября
Подробнее
Netflix отправил свой последний DVD
Подробнее
Казахстан отказался выдвигать фильм на соискание премии «Оскар» в этом году
Подробнее
Эмир Кустурица собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина
Подробнее
Кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил победителей
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октября
Подробнее
Фильм-концерт Бейонсе выйдет в американский прокат
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» удерживают вторую строчку чарта
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Повелитель ветра» уступает «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Okko рассказал о новинках октября
Подробнее
Первые переговоры бастующих актеров и студий США оказались конструктивными
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 октября 2023 года
Подробнее
Зрители назвали самые дорогие российские онлайн-кинотеатры
Подробнее
Стали известны победители конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
Софья Митрофанова вошла в совет директоров «МТС Медиа»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
В российских онлайн-кинотеатрах появятся мыльные оперы из 90-х
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 октября
Подробнее
Официальная касса России: четвертую неделю подряд в отечественном прокате лидируют пиратские релизы
Подробнее