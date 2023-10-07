У режиссера «Джона Уика» есть идеи сразу для нескольких сиквелов

Об этом рассказал сам Чад Стахелски

У режиссера ДЖОНА УИКА уже есть идеи для нескольких продолжений экшн-франшизы с Киану Ривзом. Об этом Чад Стахелски рассказал в новом интервью Inverse.

«У меня за спиной блокноты с разными набросками – пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый фильмы… У нас куча идей. Просто пока не можем определиться, какую именно историю хотим рассказать, – отметил постановщик. – Не хочется возвращать Джона Уика на экраны только ради денег. Нравится ли мне этот персонаж? Конечно. И я бы с радостью снял еще несколько картин. Если у нас будет хорошая история, то и Киану тоже вернется. Пока оставляем этот вопрос открытым. Знаю, что студия очень хотела бы, чтобы мы сделали еще один фильм».

Стахелски также заявил, что Lionsgate с «энтузиазмом и интересом» отнеслась к идеям возможных спин-оффов серии. Один из них – сериальный приквел «Континенталь», повествующий о легендарном отеле и становлении карьеры его управляющего Уинстона Скотта – уже вышел на сервисе Peacock. Выход второго спин-оффа – БАЛЕРИНЫ с Аной Де Армас – запланирован на 7 июня 2024 года.

Фото: кадр со съемок фильма ДЖОН УИК 4